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'कर्तव्य' ट्रेलर आउट: सिस्टम के दबाव और पारिवारिक मुद्दों के बीच फंसे सैफ अली खान, क्या हत्थे चढ़ेगा अनंत श्री का अपराध?

'कर्तव्य' ( Poster )

हैदराबाद: वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' की सफलता के बाद, सैफ अली खान एक बार फिर पुलिस के किरदार में नजर आने वाले हैं. इस बार वह नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा 'कर्तव्य' पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे, जिसे शाहरुख खान की 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' ने प्रोड्यूस किया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने गुरुवार को मुंबई में एक लॉन्च इवेंट में इस आने वाली फिल्म का ट्रेलर जारी किया है, जो काफी दमदार है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने गुरुवार को कर्तव्य का ट्रेलर लॉन्च किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा, 'हर फैसला एक चुनौती है और हर फर्ज एक कर्तव्य है. 'कर्तव्य' 15 मई को आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.' ट्रेलर में सैफ अली ख़ान के किरदार से परिचय कराया गया है, जिसका नाम पवन होता है. वह एक पुलिस अधिकारी है, जो अपनी निगरानी में एक पत्रकार की सुरक्षा करने में नाकाम रहने के बाद कड़ी जांच के घेरे में आ जाता है.