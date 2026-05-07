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'कर्तव्य' ट्रेलर आउट: सिस्टम के दबाव और पारिवारिक मुद्दों के बीच फंसे सैफ अली खान, क्या हत्थे चढ़ेगा अनंत श्री का अपराध?

शाहरुख खान की 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' ने 7 मई को 'कर्तव्य' का ट्रेलर लॉन्च किया है. यह फिल्म 15 मई को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.

Kartavya
'कर्तव्य' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 5:46 PM IST

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हैदराबाद: वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' की सफलता के बाद, सैफ अली खान एक बार फिर पुलिस के किरदार में नजर आने वाले हैं. इस बार वह नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा 'कर्तव्य' पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे, जिसे शाहरुख खान की 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' ने प्रोड्यूस किया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने गुरुवार को मुंबई में एक लॉन्च इवेंट में इस आने वाली फिल्म का ट्रेलर जारी किया है, जो काफी दमदार है.

नेटफ्लिक्स इंडिया ने गुरुवार को कर्तव्य का ट्रेलर लॉन्च किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा, 'हर फैसला एक चुनौती है और हर फर्ज एक कर्तव्य है. 'कर्तव्य' 15 मई को आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.'

ट्रेलर में सैफ अली ख़ान के किरदार से परिचय कराया गया है, जिसका नाम पवन होता है. वह एक पुलिस अधिकारी है, जो अपनी निगरानी में एक पत्रकार की सुरक्षा करने में नाकाम रहने के बाद कड़ी जांच के घेरे में आ जाता है.

ठीक इसी समय, उसके पर्सनल लाइफ में भी समस्याएं खड़ी हो जाती है, जिससे पवन सिस्टम के दबाव और घर-परिवार की उथल-पुथल के बीच एक लगातार चलने वाली जंग में फंस जाता है. ट्रेलर वीडियो का अंत इस सीन के साथ होता है, जिसमें पवन अपनी गरिमा, अपने कर्मों और अपने परिवार, इनमें से किसी एक को चुनने की कशमकश में फंसा हुआ दिखाई देता है.

सब मिलाकर 'कर्तव्य' का ट्रेलर ठीक-ठाक है. यह एक रॉ और दमदार कॉप ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा ध्यान खींचती है सैफ की परफ़ॉर्मेंस. ट्रेलर में वह जबरदस्त लग रहे हैं, और उनकी एक्टिंग भी दमदार है खासकर आखिर में.

इस फिल्म में रसिका दुगल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी नजर आते हैं और मनीष और सौरभ ही ऐसे कलाकार हैं, जो ट्रेलर में अपनी छाप छोड़ते नजर आए हैं. इस फिल्म को पुलकित ने डायरेक्ट किया है. 'कर्तव्य' सैफ अली खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ पहला कोलैबोरेशन है और यह 15 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

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