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'Kartavya': शाहरुख खान ने 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का किया एलान, जानें कब और कहां आएगा सैफ अली खान का ये क्राइम ड्रामा

शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर 'कर्तव्य' से सैफ अली खान का नया पोस्टर जारी किया. साथ ही इस फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा भी हटाया. पोस्टर को साझा करते हुए किंग खान ने कैप्शन में लिखा है, 'कर्तव्य के इस चक्रव्यूह में, हर फैसला एक इम्तिहान होगा, कर्तव्य देखिए, 15 मई को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.'

हैदराबाद: शाहरुख खान ने आज, 30 अप्रैल को अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की अगली फिल्म 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का एलान किया है. सैफ अली खान 'कर्तव्य' के साथ क्राइम ड्रामा की दुनिया में वापसी करेंगे. यह एक जबरदस्त नई कॉप ड्रामा है, जो कर्तव्य और नैतिकता के बीच की बारीकी को दर्शाएगी. शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा समर्थित, यह फिल्म एक शानदार कलाकारों की टोली और एक ऐसी कहानी को एक साथ आ रही है जो लोगों पर अलग छाप छोड़ेगी.

पोस्टर में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो एक पुलिस गाड़ी के आगे जलती ही आग के पास खड़े हैं. यह सीन एक ऐसी गंभीर कहानी की झलक देता है जो कर्तव्य, नैतिक संघर्ष और निजी दांव-पेच को दर्शाता है.

पुलकित की निर्देशित और लिखित 'कर्तव्य' एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, जहां सही और गलत के बीच की सीमाएं साफ नहीं हैं. यह कहानी मुख्य किरदार के सामने आने वाली दुविधाओं को दिखाती है, जब वह अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और निजी दांव-पेच के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अधिकारी खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेला हुआ पाता है, और न्याय की कीमत के साथ-साथ चुप रहने के परिणामों पर सवाल उठाता है.

इस क्राइम ड्रामा में सैफ अली खान के साथ एक दमदार कलाकारों की टोली है, जिसमें रसिका दुगल, संजय मिश्रा, ज़ाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी शामिल हैं. सौरभ इस सीरीज़ के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहे हैं. उम्मीद है कि कलाकारों की यह टोली ड्रामा को अलग लेवल पर ले जाएगा.