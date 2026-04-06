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PHOTOS: शादी के 4 साल मां बनने जा रहीं करिश्मा तन्ना, पति संग किया प्रेग्नेंसी का एलान, बोलीं- एक छोटा सा मिरेकल

पति वरुण बंगेरा संग करिश्मा तन्ना ( ANI/IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा ने आज, 6 अप्रैल को फैंस को गुड न्यूज दिया है. शादी के 4 साल बाद वे पहली बार पेरेंट बनने वाले हैं. करिश्मा और वरुण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी दी और अपने फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की. एक्ट्रेस ने डिलीवरी की डेट के बारे में भी बताया है. सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करिश्मा ने पति वरुण के साथ अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस करते हुए प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इस गुड न्यूज के बारे में बताते हुए उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एक छोटा सा मिरेकल, हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट- अगस्त 2026.' इस जोड़े ने बहुत सारी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, उसमें दोनों होने वाले पेरेंट्स कैंडिड और इमोशनल पलों में दिख रहे हैं. एक तस्वीर में, कपल एक-दूसरे को कसकर गले लगाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने मैचिंग कैप पहनी हुई है, जिस पर 'मॉम और डैड' लिखा है. तस्वीरों में करिश्मा और वरुण बेबी शूज के साथ पोज देते दिख रहे हैं.