PHOTOS: शादी के 4 साल मां बनने जा रहीं करिश्मा तन्ना, पति संग किया प्रेग्नेंसी का एलान, बोलीं- एक छोटा सा मिरेकल
शादी के 4 साल करिश्मा तन्ना मां बनने जा रही है. उन्होंने पति वरुण बंगेरा के साथ तस्वीरें शेयर कर प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा ने आज, 6 अप्रैल को फैंस को गुड न्यूज दिया है. शादी के 4 साल बाद वे पहली बार पेरेंट बनने वाले हैं. करिश्मा और वरुण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी दी और अपने फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की. एक्ट्रेस ने डिलीवरी की डेट के बारे में भी बताया है.
सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करिश्मा ने पति वरुण के साथ अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस करते हुए प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इस गुड न्यूज के बारे में बताते हुए उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एक छोटा सा मिरेकल, हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट- अगस्त 2026.'
इस जोड़े ने बहुत सारी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, उसमें दोनों होने वाले पेरेंट्स कैंडिड और इमोशनल पलों में दिख रहे हैं. एक तस्वीर में, कपल एक-दूसरे को कसकर गले लगाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने मैचिंग कैप पहनी हुई है, जिस पर 'मॉम और डैड' लिखा है. तस्वीरों में करिश्मा और वरुण बेबी शूज के साथ पोज देते दिख रहे हैं.
पोस्ट करते ही इंडस्ट्री के कई दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी. स्मृति इरानी, रकुल प्रीत सिंह, एकता कपूर, भूमि पेडनेकर, जैश्मिन भसीन, दीया मिर्जा, गौहर खान, खुशी कपूर, पुलकित सम्राट समेत कई सितारों ने कपल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. बता दें, करिश्मा और खुशी फिल्म मॉम (2017) के सीक्वल में को-स्टार हैं, जिसमें खुशी की मां, दिवंगत लेजेंड श्रीदेवी ने एक्टिंग की थी.
बता दें कि करिश्मा और वरुण की लव स्टोरी साल 2021 की है. इस कपल ने उसी साल एक छोटी सी सेरेमनी में सगाई की और आखिरकार 5 फरवरी 2022 को शादी के बंधन में बंध गए. मुंबई में हुई उनकी शादी में एंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां कपल के इस खास दिन पर मौजूद रहीं.
करिश्मा ने 2001 में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से टेलीविजन पर डेब्यू किया था. उन्हें पिछली बार हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज 'स्कूप' (2023) में देखा गया था. करिश्मा ने गलत तरीके से जेल में बंद पत्रकार, जागृति पाठक का रोल किया है, और उनका किरदार पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा पर आधारित है. इसके अलावा 2024 में करिश्मा अनन्या पांडे के शो कॉल मी बे में कैमियो करती नजर आई थीं.