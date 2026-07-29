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गुरु पूर्णिमा पर करिश्मा तन्ना-वरुण बंगेरा के घर में गूंजी किलकारी, शादी के 4 साल बाद एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को दिया जन्म

शादी के 4 साल बाद करिश्मा तन्ना ने वरुण बंगेरा के साथ बेबी बॉय का स्वागत किया है. सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं.

Karishma Tanna and Varun Bangera
करिश्मा तन्ना-वरुण बंगेरा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने आज, 29 जुलाई को अपने फैंस को गुड न्यूज दी है. उन्होंने और उनके पति वरुण बंगेरा ने अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया है. एक्ट्रेस ने बुधवार को यह खुशखबरी शेयर की और बताया कि उनका नन्हा बच्चा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आया है.

बुधवार को इंस्टाग्राम पर करिश्मा तन्ना ने एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर करके अपने बेटे के जन्म की खबर दी. उन्होंने नन्हे बच्चे के पैर वाली एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर लिखा है, लड़का हुआ है. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्म हुआ. हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे बीच है. 29 जुलाई 2026. हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है,लिटिल वन. करिश्मा और वरुण.'

इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई. कई फैंस और सेलेब्रिटीज ने नए माता-पिता पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया.विक्रांत मैसी, सोनू सूद, कीकू शारदा, रकुल प्रीत सिंह, स्मृति ईरानी, एकता कपूर, खुशी कपूर, अंजलि आनंद, सोनल चौहान, अनुष्का रंजन, वामिका गब्बी, भारती सिंह, धनश्री, नेहा धूपिया, दीया मिर्जा और अन्य सितारों ने करिश्मा और वरुण को इस खास मौके पर बधाई दी.

करिश्मा ने इसी साल अप्रैल में अपनी प्रेग्नेंसी का अनाउंसमेंट किया, जिससे उनके फैंस उनकी जिंदगी के इस नए अध्याय को लेकर उत्साहित हो गए थे. इस जोड़े ने बहुत सारी प्यारी तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें दोनों होने वाले पेरेंट्स कैंडिड और इमोशनल पलों में दिख रहे थे.

एक तस्वीर में, कपल एक-दूसरे को कसकर गले लगाते हुए नजर आए थे. उन्होंने मैचिंग कैप कैरी किया हुआ था, जिस पर 'मॉम और डैड' लिखा है. तस्वीरों में करिश्मा और वरुण बेबी शूज के साथ पोज देते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा था, 'एक छोटा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा तोहफा. अगस्त 2026.'

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने 5 फरवरी, 2022 को मुंबई में एक शानदार शादी समारोह में शादी की, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे. शादी के चार साल बाद, इस जोड़े ने अब अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है और माता-पिता बन गए हैं.

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