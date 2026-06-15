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40 हजार का सूट, 1 की लाख सैंडल, आमिर खान के इवेंट में करीना कपूर ने देसी लुक से लूटी महफिल

कहने की जरूरत नहीं, बेबो बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. उन्होंने गुलाबी रंग का सूट पहना था और आमिर और सलमान के साथ पोज दिए थे, जिनके साथ उन्होंने अपने 26 साल से अधिक के करियर में कई फिल्मों में काम किया है.

हैदराबाद: आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान और उनके प्रोडक्शंस हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस ने आज 15 जून को 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने बीती 13 जून को मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया था, जिसमें करीना कपूर खान और सलमान खान सहित बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई.

करीना कपूर ने अपने खूबसूरत गुलाबी सूट से सबका ध्यान खींचा. खबरों की मां तो यह सूट उन्होंने एकाया बनारस से खरीदा था. 40 हजार रुपये की कीमत वाले इस सिल्क सूट को कलाकार अमृता शेर-गिल से प्रेरणा मिली थी.

इसमें हार्ड हाथ से बुनी हुई बनारसी नक्काशी की गई है, जो सूट की सुंदरता को बढ़ा रही है और उस चमकदार बनाती है. इस ट्रेडिशनल सूट को बनाने के लिए मुलायम रेशम का इस्तेमाल किया गया है, जो आराम और स्टाइल का सहज मिश्रण है. इसका लहराता हुआ फॉल इसे इस मौसम के लिए एकदम बेस्ट बनाता है. फ्लेयर्ड कुर्ते को स्ट्रेट पैंट और मैचिंग शीयर दुपट्टे के साथ पहना गया है.

अपने लुक को और भी निखारने के लिए करीना ने एक्वाजुरा हील्स पहनीं. 85 सजे-धजे सैटिन सैंडल की मूल कीमत 1 लाख रुपये बताई जा रही है. एक जोड़ी में 30 हिस्से होते हैं, जिन्हें कारीगरों द्वारा हाथ से जोड़ा जाता है.

केके ज्वेल्स के स्टेटमेंट, जड़ाऊ झुमकों ने उनके लुक को और भी निखार दिया. अभिनेत्री ने नेकलेस की जगह अंगूठियां और चूड़ियों का सेट पहना. अपने हेयरस्टाइल के लिए, बेबो ने क्लासिक, साफ-सुथरा बन चुना. एक्ट्रेस का मेकअप गुलाबी रंग के शेड्स में था, जिसमें चेहरे के उभरे हुए हिस्सों पर हाइलाइट किया गया था.

उन्होंने अपने होंठों पर न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाई और अपनी हेजल ग्रीन आंखों में काजल भरा. उनकी छोटी सी बिंदी ने पूरे लुक को कंप्लीट किया. करीना कपूर अपने शानदार लुक से सबको दीवाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं और हमेशा अपने स्टाइल में एक नयापन लाती हैं.