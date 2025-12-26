ETV Bharat / entertainment

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने पूरी की 'दायरा' की शूटिंग, 2026 में सिनेमाघरों में मचाएगी धमाका

जंगल्ली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज की इस फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम बचा है. 2026 में सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है.

Kareena Kapoor khan
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन (ANI)
ETV Bharat Entertainment Team

December 26, 2025

December 26, 2025

हैदराबाद: मेघना गुलजार की डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर ‘दायरा’ की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन दमदार अंदाज में नजर आएंगे. जंगल्ली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के साथ मिलकर बनी ये फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन के मैदान में एंट्री ले चुकी है और 2026 में सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है.

‘दायरा’ एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ अपराध नहीं दिखाती, बल्कि बताती है कि एक शैतानी हरकत कैसे समाज में बराबर का भूचाल खड़ा कर देती है. ये फिल्म आसान जवाब नहीं देती, बल्कि दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो कहानी खत्म होने के बाद भी सिर के अंदर घूमते रहते हैं.

मेघना गुलज़ार अपनी सेंसिटिव स्टोरीटेलिंग और तेज़तर्रार नैरेटिव के साथ एक ऐसी दुनिया गढ़ती हैं, जो दिमाग पर भी असर डालती है और दिल को भी छू जाती है. करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की जानदार, लेयर्ड परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक मजबूत एंसेंबल कास्ट इस फिल्म को और भारी-भरकम बनाती है.

‘तलवार’ और ‘राजी’ के बाद, ‘दायरा’ मेघना गुलजार और जंगल्ली पिक्चर्स का तीसरा कोलैबोरेशन है, जो फिर से ऐसी सिनेमा पेश करने आ रहा है जो चर्चा भी छेड़ेगा और तारीफ भी बटोर लेगा. शूटिंग खत्म हो चुकी है, अब टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 2026 में ये तेज, सोच झकझोरने वाली कहानी सिनेमाघरों में दर्शकों से मुलाकात करे.

बता दें, यह पहली बार है जब करीना कपूर और सुकुमारन साथ में काम करने जा रहे हैं. करीना मौजूदा साल 2025 में एक भी फिल्म में नजर नहीं आईं, जबकि साल 2024 में वह कई फिल्मों में दिखी थीं. अब करीना नए साल 2026 में मेघना गुलजार की फिल्म से नई कहानी लेकर पहुंच रही है.

फिल्म मेकर्स की ओर से भी अभी इसकी रिलीज डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्दी इसका एलान हो सकता है. वहीं, बतौर डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह आठवीं फिल्म है. मेघना ने अभी तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सभी ने खूब चर्चा बटोरी है. इसमें फिलहाल (2002), जस्ट मैरिड (2007), दस कहानियां (2007), तलवार (2015), राजी (2018), छपाक (2020) और उनकी पिछली हिट फिल्म सैम बहादुर (2023) है, जिसमें विक्की कौशल लीड एक्टर थे. अब पूरे तीन साल बाद मेघना दायरा से लौट रही हैं.

Last Updated : December 26, 2025 at 4:09 PM IST

संपादक की पसंद

