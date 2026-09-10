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'बॉलीवुड चल रहा भेड़चाल', करीना कपूर ने भाई रणबीर कपूर की 'एनिमल' को लेकर ये क्या कह डाला

हैदराबाद: बॉलीवुड की 'बेबो' करीना कपूर खान ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया है. करीना ने अपने भाई रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री को घेरा है. करीना ने साफ कहा है कि बॉलीवुड में 'भीड़ की मानसिकता' है. एक्ट्रेस के कहने का मतलब है कि जब किसी किसी भी जोनर की फिल्म हिट हो जाती है, तो पूरा बॉलीवुड उसी तरह की फिल्म बनाने में जुट जाता है. करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म दायरा के प्रमोशन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही हैं.

करीना ने अपने इस इंटरव्यू में साफ कहा है कि एनिमल एक हिंसक फिल्म है, जिसमें मारकाट के बहुत भयंकर सीन है. एक्ट्रेस ने कहा, एनिमल ने बॉलीवुड में हिंसक फिल्मों को जन्म दिया है और अब सभी इस तरह की फिल्में बना रहे हैं. हमारे दर्शक हमारी सोच से कहीं जदा समझदार हैं. उन्हें पता होता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है और वे उसे देखना चाहते हैं. इसलिए आज के समय में सिर्फ युवा प्रेम कहानियों की बात नहीं है. ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं.

एक्ट्रेस ने एनिमल का उदाहरण देते हुए समझाया, 'जैसे 'अभी हिंसा चल रही है, एनिमल चल गई तो चलो सब हिंसा कर लेते हैं. हम सब भेड़चाल में चलते हैं, क्या कहें? फिर कुछ ऐसे फिल्म निर्माता भी हैं जो कुछ अलग बनाना चाहते हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं और जिनके अपने फैंस हैं. मुझे लगता है कि अब चीजें बदल रही हैं. दर्शक अब ट्रेलर देखकर कहेंगे कि हम ये फिल्म देखना चाहते हैं'.

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि बदलते दर्शकों के कारण फिल्म निर्माताओं के लिए सफलता की गारंटी के लिए किसी विशेष फॉर्मूले या शैली पर निर्भर रहना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि खासकर युवा दर्शक, जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए अधिक इच्छुक हैं और पारंपरिक कहानी कहने के तरीकों से परे कुछ नया चाहते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'युवा दर्शक सवाल पूछेंगे. अब फिल्म निर्माता यह कहकर फिल्म नहीं बना सकते कि यह कॉमेडी है, इसलिए लोग इसे जरूर देखेंगे. हर फिल्म 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपये नहीं कमाएगी. मुझे लगता है कि हम इसे बदल रहे हैं और दर्शक इसमें हमारी मदद कर रहे हैं.