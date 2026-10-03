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'दृश्यम 3' देख करण जौहर शॉक्ड, बोले- मजेदार, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, देखें डायरेक्टर का पोस्ट

करण जौहर ने बीती रात फिल्म देखी और फिर रात को ही सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की कसीदे पढ़ दिए.

Karan Johar watched Drishyam 3
करण जौहर ने देखी 'दृश्यम 3' (Film Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 10:14 AM IST

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हैदराबाद: अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाका मचा दिया है. फिल्म बीती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये से बड़ी ओपनिंग ली है. दृश्यम 3 अजय देवगन के तीन दश से लंबे करियर की बिगेस्ट ओपनर बन गई है. फिल्म को देखने के बाद दर्शक शॉक्ड हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है. दृश्यम 3 को अब करण जौहर ने भी देख लिया है. फिल्म देख करण जौहर भी खूब इंप्रेस हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर फिल्म की जमकर तारीफ की है. दृश्यम 3 की तारीफ में करण ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है.

करण जौहर ने कहा आउटस्टैंडिंग

करण जौहर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दृश्यम 3 देखने के बाद लिखा है, क्या फिल्म है, मजेदार, लाजवाब, अजय और जयदीप ने शानदार काम किया है, आउटस्टैंडिंग, अभिषेक पाठक एक ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं. पूरी कास्ट और क्रू को बधाई हो'. सैकनिल्क की मानें तो दृश्यम ने ओपनिंग डे पर 66.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ड्राई डे को यह कुल 67.08 फीसदी रही. इसमें मॉर्निंग में 46.38 फीसदी, दोपहर में 70.15 फीसदी, शाम में 75.31 फीसदी और रात में 76.46 फीसदी रही है.

Karan Johar
करण जौहर ने किया दृश्यम 3 की रिव्यू (Karan Johar IG Post)

अजय देवगन की टॉप 10 ओपनर

दृश्यम 3- 66.75 करोड़ रुपये (कमाई जारी....)

सिंघम अगेन: 43.70 करोड़

रेड 2: 19.71 करोड़

धमाल 4: 15.5 करोड़

दृश्यम 2: 15.38 करोड़

शैतान: 15.21 करोड़

भोला: 11.2 करोड़

दे दे प्यार दे 2: 9.45 करोड़

दृश्यम 3: 8.8 करोड़.... (एडवांस बुकिंग जारी)

थैंक गॉड: 8.1 करोड़

मैदान : 7.25 करोड़

सन ऑफ सरदार 2: 7.25 करोड़

2026 की दूसरी बिगेस्ट हिंदी ओपनर

दृश्यम मौजूदा साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म (बॉलीवुड) बन गई है. दृश्यम 3 बस धुरंधर (145 करोड़ रुपये) से पीछे हैं और लिस्ट में मिर्जापुर: द मूवी और बॉर्डर 2 को पछाड़ दिया है. वहीं, 2026 की इंडियन सिनेमा की चौथी बिगेस्ट ओपनर बन गई है. दृश्यम 3 लिस्ट में टॉक्सिक, पेड्डी से पीछे रह गई और द राजा साहब, द पैराडाइज और जन नायकन को पछाड़ दिया है. बता दें, फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म इस फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त है. आखिरी किस्त में प्रकाश राज और जयदीप अहलावत दो नए चेहरे जुड़े हैं.

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