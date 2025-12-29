ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' देख करण जौहर ने उठाए अपनी काबिलियत पर सवाल, की डायरेक्टर की तारीफ, बोले- मैं हैरान हूं

करण जौहर फिल्म धुरंधर देखने के बाद इसके डायरेक्टर आदित्य धर के फैन हो गये हैं.

I Was Blown Away Karan Johar
'धुरंधर' देख खुद के फिल्ममेकिंग टैलेंट पर हुआ करण जौहर को शक (ANI/Poster)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का डंका अभी भी बज रहा है. धुरंधर ने अपना एक महीना पूरा होने से पहले 1100 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन के साथ-साथ फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की भी खूब तारीफ हो रही है. अब फिल्म इंडस्ट्री के बडे़ फिल्ममेकर करण जौहर ने धुरंधर और इसके डायरेक्टर को लेकर ऐसी बात कही है, जो वाकई में सच लगती है. यह बात करण जौहर ने उस वक्त कही है, जब उनके धर्मा बैनर तले बनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी रिलीज हुई है, जो धुरंधर के तूफान में गायब हो चुकी है. चलिए जानते हैं धुरंधर को लेकर क्या बोले करण जौहर.

करण जौहर ने एक इवेंट में धुरंधर को लेकर अपने विचार रखे थे. करण ने कहा कि साल 2025 में उनकी पहली पसंदीदा फिल्म सैयारा थी और उसके बाद धुरंधर उनकी साल की आखिरी और बेस्ट फिल्म बन गई. करण ने कहा, 'धुरंधर फिल्म ने मुझे हैरान कर दिया है, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे मेरा काम लिमिटेड लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल है, धुरंधर की सबसे अच्छी बात यह थी कि डायरेक्टर खुद के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा था, मैं मानता हूं कि वह कला दिखाने नहीं, बल्कि बहुत आसानी से कहानी बता रहे थे'. करण जौहर ने कहा, 'एक बार भी नहीं लगा कि वह दिखावा कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कि एक शानदार फ्रेम तैयार किया गया है'.

करण जौहर आगे कहते हैं, 'इस फिल्म ने बतौर फिल्ममेकर मेरी काबिलियत पर बड़ा सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है, यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं'. बता दें, करण जौहर ने कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को लेकर फिल्म मैं तेरा तू मेरी तू मेरी मैं तेरा बनाई है, जो धुरंधर के तूफान में सिमट चुकी है.

बीती 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड 40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म 24 दिनों में भारत में 730 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ रुपये कमा चुकी है. धुरंधर बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 1100 करोड़ का आंकड़ा पार, बनी तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म, 'पठान' का टूटा अब 'जवान' का रिकॉर्ड खतरे में

TAGGED:

KARAN JOHAR DHURANDHAR
DHURANDHAR
करण जौहर
KARAN JOHAR AND RANVEER SINGH
KARAN JOHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.