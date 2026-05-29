ETV Bharat / entertainment

करण जौहर ने बता दिया शाहरुख, आलिया और करीना को क्यों किया था इंस्टाग्राम पर अनफॉलो, शेयर किया पोस्ट

करण जौहर ( ANI )

हैदराबाद: फिल्म निर्माता करण जौहर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया था. बॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के लिए मशहूर इस निर्देशक और निर्माता ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, मलाइका अरोरा, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​समेत इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को अनफॉलो कर दिया था. इस अचानक उठाए गए कदम ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं और कई नेटिज़न्स यह सोचने लगे कि क्या करण और उनके कुछ करीबी फिल्मी दोस्तों के बीच कोई अनबन चल रही है. अटकलें तब और तेज हो गईं जब प्रशंसकों ने देखा कि उनके बैनर धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़े अभिनेता, जैसे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, भी अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं हैं. करण जौहर का पोस्ट (Karan Johar IG Post) हालांकि, करण ने अब क्लियर करते हुए खुलासा किया है कि अनफॉलो करने के पीछे कोई छुपी हुई कहानी नहीं है. फिल्म निर्माता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने 'डिजिटल डिटॉक्स' का हिस्सा बताया. सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में छाई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए करण ने लिखा, 'यह एक डिजिटल डिटॉक्स है!!!! मैं इंस्टाग्राम पर अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए सबको अनफॉलो कर रहा हूं!!! भगवान के लिए, यह राष्ट्रीय समाचार नहीं बन सकता... कृपया कुछ और सनसनीखेज खबर बनाएं! यह अप्रासंगिक है!"