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करण जौहर ने बता दिया शाहरुख, आलिया और करीना को क्यों किया था इंस्टाग्राम पर अनफॉलो, शेयर किया पोस्ट

दिलचस्प बात यह है कि जहां कई बॉलीवुड हस्तियां उनकी फॉलोइंग लिस्ट से गायब हो गईं, वहीं प्रियंका चोपड़ा अभी भी उसमें बनी हुई हैं.

Karan Johar
करण जौहर (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 11:09 AM IST

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हैदराबाद: फिल्म निर्माता करण जौहर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया था. बॉलीवुड में अपने करीबी दोस्तों के लिए मशहूर इस निर्देशक और निर्माता ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, मलाइका अरोरा, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​समेत इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को अनफॉलो कर दिया था.

इस अचानक उठाए गए कदम ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं और कई नेटिज़न्स यह सोचने लगे कि क्या करण और उनके कुछ करीबी फिल्मी दोस्तों के बीच कोई अनबन चल रही है. अटकलें तब और तेज हो गईं जब प्रशंसकों ने देखा कि उनके बैनर धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़े अभिनेता, जैसे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, भी अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं हैं.

Karan Johar POST
करण जौहर का पोस्ट (Karan Johar IG Post)

हालांकि, करण ने अब क्लियर करते हुए खुलासा किया है कि अनफॉलो करने के पीछे कोई छुपी हुई कहानी नहीं है. फिल्म निर्माता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने 'डिजिटल डिटॉक्स' का हिस्सा बताया. सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में छाई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए करण ने लिखा, 'यह एक डिजिटल डिटॉक्स है!!!! मैं इंस्टाग्राम पर अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए सबको अनफॉलो कर रहा हूं!!! भगवान के लिए, यह राष्ट्रीय समाचार नहीं बन सकता... कृपया कुछ और सनसनीखेज खबर बनाएं! यह अप्रासंगिक है!"

इस बयान से करण ने स्पष्ट कर दिया कि उनका यह निर्णय व्यक्तिगत मतभेदों या पेशेवर तनावों से संबंधित नहीं है. इसके बजाय, फिल्म निर्माता ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर कम समय और ऊर्जा खर्च करना चाहते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि जहां कई बॉलीवुड हस्तियां उनकी फॉलोइंग लिस्ट से गायब हो गईं, वहीं प्रियंका चोपड़ा अभी भी उसमें बनी हुई हैं. प्रियंका के अलावा, करण फिलहाल कुछ ही लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्वा मेहता और व्यवसायी आदर पूनावाला शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर करीब 17 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद, फिल्म निर्माता अब 80 से भी कम अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं.

करण हमेशा से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे हैं. शूटिंग के दौरान के ग्लैमरस पलों को साझा करने से लेकर अपने बच्चों रूही और यश के साथ वीडियो पोस्ट करने तक, फिल्म निर्माता अक्सर अपने प्रशंसकों का ऑनलाइन मनोरंजन करते रहते हैं. वे बॉलीवुड के चर्चित विषयों और इंडस्ट्री की चर्चाओं पर खुलकर बोलने के लिए भी जाने जाते हैं.

काम के मोर्चे पर, करण ने हाल ही में अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनीत रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' को प्रोड्यूस किया. यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। अब वह अपनी अगली फिल्म 'नागजिला' की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में हैं.

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