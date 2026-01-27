ETV Bharat / entertainment

'ईश्वर मुझे शक्ति दे', करण जौहर ने सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए लिया ब्रेक, डायरेक्टर ने बताई ये वजह

करण जौहर ( POSTER )

हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए ब्रेक ले लिया है. इस बाबत डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है. करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है कि वह एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूर जा रहे हैं. डायरेक्टर ने इसका एलान तब किया है, जब उन्हें ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और उन्होंने बॉलीवुड के मौजूदा हालत सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लिया. उनका सोशल मीडिया से अलग होने का फैसला फिल्म इंडस्ट्री और पर्सनल हेल्थ पर प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को सामने लाता है. करण जौहर ने आज 27 जनवरी को अपनी इंस्टा स्टोरी पर डिजिटल डिटॉक्स के अपने इरादे को जाहिर करते हुए लिखा, 'एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स, कोई फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई पोस्ट नहीं, ईश्वर मुझे इससे दूर रहने की शक्ति दे!!!!" करण जौहर का सोशल मीडिया से एक हफ्त के लिए दूरी बनाना इस बात पर जोर देता है कि वह पूरे हफ्ते डिजिटल नेगेटिविटी और ऑनलाइन बातचीत से दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं.