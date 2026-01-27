'ईश्वर मुझे शक्ति दे', करण जौहर ने सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए लिया ब्रेक, डायरेक्टर ने बताई ये वजह
करण जौहर अब एक हफ्ते तक सोशल मीडिया पर नजर नहीं आने वाले हैं. ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए ब्रेक ले लिया है. इस बाबत डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है. करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है कि वह एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूर जा रहे हैं. डायरेक्टर ने इसका एलान तब किया है, जब उन्हें ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और उन्होंने बॉलीवुड के मौजूदा हालत सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लिया. उनका सोशल मीडिया से अलग होने का फैसला फिल्म इंडस्ट्री और पर्सनल हेल्थ पर प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को सामने लाता है.
करण जौहर ने आज 27 जनवरी को अपनी इंस्टा स्टोरी पर डिजिटल डिटॉक्स के अपने इरादे को जाहिर करते हुए लिखा, 'एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स, कोई फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई पोस्ट नहीं, ईश्वर मुझे इससे दूर रहने की शक्ति दे!!!!" करण जौहर का सोशल मीडिया से एक हफ्त के लिए दूरी बनाना इस बात पर जोर देता है कि वह पूरे हफ्ते डिजिटल नेगेटिविटी और ऑनलाइन बातचीत से दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
हाल के दिनों में, डायरेक्टर सोशल मीडिया पर चल रहे 'खोखले शोर' के बारे में मुखर नजर आए थे. खासकर अभिनेता वरुण धवन की आलोचना के बाद. किसी का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा, 'कहना ही पड़ेगा... इसीलिए इसे आभासी दुनिया कहते हैं! असलियत हमेशा जीतेगी और सोशल मीडिया के शोर को बेकार साबित करेगी! आप किसी कलाकार को उसकी मुस्कान के लिए ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब फिल्म हाउसफुल चलती है और उसे दर्शकों का सच्चा प्यार मिलता है, तो वह भी हंसता है! इसलिए शोर मचाने वाले और क्लिकबेट चाहने वाले कंटेंट क्रिएटर जो चाहें कर सकते हैं... सच्चाई की हमेशा जीत होगी!"
करण ने यह पोस्ट उस वक्त में किया था, जब लोगों ने बॉर्डर 2 के टीजर में वरुण धवन को उनकी एक्टिंग के चलते ट्रोल किया था. करण के इस पोस्ट वरुण धवन के बचाव के रूप में देखा गया. फिल्म के कैंपेनिंग में अभिनेता के एक्सप्रेशन पर खूब बहस हुई, जिस पर फैंस को और उद्योग जगत के अंदरूनी लोगों दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. करण ने इन सबके बीच फिल्म धुरंधर की जीत का जश्न भी मनाया.