कपिल शर्मा कॉमेडी शो का ये कॉमेडियन 'धुरंधर' में बना जासूस, ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग शॉक्ड, क्या आप पहचान पाए?

कपिल शर्मा कॉमेडी शो का ये कॉमेडियन 'धुरंधर' में बना जासूस ( Screen Grab )

हैदराबाद: अगर आपने बहुचर्चित फिल्म धुरंधर देख ली है, तो आपकी उस किरदार पर भी जरूर नजर पड़ी होगी, जिसने एक हिंदुस्तानी जासूस का किरदार निभाया था. यहां, रणवीर सिंह के हमजा अली वाले किरदार की नहीं बल्कि उन्हें पाकिस्तान में पनाह देने वाले मोहम्मद आलम की बात कर रहे हैं, जो फिल्म में एक जूस बेचने वाले के किरदार में दिख रहा है. क्या आपको मालूम है फिल्म में हिंदुस्तानी जासूस मोहम्मद आलम का किरदार करने वाला एक्टर कौन है? अगर नहीं, तो आपको यह जानकर झटका लगने वाला है कि इस एक्टर ने यह रोल प्ले किया है. यह एक्टर बीते ढाई दशक से अभिनय की दुनिया में है और अब जाकर उसे पहचान मिली है. धुरंधर में निभाया धमाकेदार रोल धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत, रणवीर सिंह ने हमजा अली और जसकिरत सिंह रंगी, आर. माधवन ने अजय सान्याल , संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल किया है. लेकिन इनके अलावा फिल्म में इन किरदारों ने भी जान फूकी थीं. फिल्म में राकेश बेदी 'जमील जमीली', नवीन कौशिक 'डोंगा', मानव 'सुशांत बंसल', दानिश पंडोर 'उजैर बलोच' और गौरव गेरा 'मोहम्मद आलम' के रोल में नजर आए थे. इन सभी किरदारों ने फिल्म में शानदार काम किया है. इन सबके बीच एक नाम है गौरव गेरा का, जो फिल्म में जूस सेलर 'मोहम्मद आलम' के रोल में दिख रहे हैं. उनका यह रोल कैसे तैयार हुआ था, चलिए इस वीडियो में देखते हैं.