कपिल शर्मा कॉमेडी शो का ये कॉमेडियन 'धुरंधर' में बना जासूस, ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग शॉक्ड, क्या आप पहचान पाए?
टीवी का यह पॉपुलर एक्टर बीते 25 साल से अभिनय की दुनिया में काम कर रहा है और अब जाकर उसे पहचान मिली है.
Published : December 18, 2025 at 3:49 PM IST
हैदराबाद: अगर आपने बहुचर्चित फिल्म धुरंधर देख ली है, तो आपकी उस किरदार पर भी जरूर नजर पड़ी होगी, जिसने एक हिंदुस्तानी जासूस का किरदार निभाया था. यहां, रणवीर सिंह के हमजा अली वाले किरदार की नहीं बल्कि उन्हें पाकिस्तान में पनाह देने वाले मोहम्मद आलम की बात कर रहे हैं, जो फिल्म में एक जूस बेचने वाले के किरदार में दिख रहा है. क्या आपको मालूम है फिल्म में हिंदुस्तानी जासूस मोहम्मद आलम का किरदार करने वाला एक्टर कौन है? अगर नहीं, तो आपको यह जानकर झटका लगने वाला है कि इस एक्टर ने यह रोल प्ले किया है. यह एक्टर बीते ढाई दशक से अभिनय की दुनिया में है और अब जाकर उसे पहचान मिली है.
धुरंधर में निभाया धमाकेदार रोल
धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत, रणवीर सिंह ने हमजा अली और जसकिरत सिंह रंगी, आर. माधवन ने अजय सान्याल , संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल किया है. लेकिन इनके अलावा फिल्म में इन किरदारों ने भी जान फूकी थीं. फिल्म में राकेश बेदी 'जमील जमीली', नवीन कौशिक 'डोंगा', मानव 'सुशांत बंसल', दानिश पंडोर 'उजैर बलोच' और गौरव गेरा 'मोहम्मद आलम' के रोल में नजर आए थे. इन सभी किरदारों ने फिल्म में शानदार काम किया है. इन सबके बीच एक नाम है गौरव गेरा का, जो फिल्म में जूस सेलर 'मोहम्मद आलम' के रोल में दिख रहे हैं. उनका यह रोल कैसे तैयार हुआ था, चलिए इस वीडियो में देखते हैं.
गौरव गेरा का ट्रांसफॉर्मेशन
फिल्म की पूरी टीम का मेकअप एक ही मेकअप कंपनी ने किया है, जिसने सोशल मीडिया पर धुरंधर की स्टारकास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो शेयर किए हैं. इसमें गौरव गेरा का मोहम्मद आलम का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गौरव को कैसे एक टीम मोहम्मद आलम के लुक में बदल रही है. मोहम्मद आलम के लुक में आने के बाद गौरव का पहचानना मुश्किल हो रहा है और फिल्म में लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं गया कि यह पॉपुलर एक्टर फिल्म में इतना अहम रोल कर रहा है. उन्हें फिल्म में खूब स्क्रीन टाइम मिला है, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया है.
गौरव गेरा के बारे में?
इन्हें हम जो श्श्श..कोई है, जस्सी जैसी कोई नहीं, सीआईडी, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, बाथरुम सिंगर, देख इंडिया देख, बात हमारी पक्की है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, नागिन, झलक दिखला जा, बिग बॉस 11, और किचन चैंपियन जैसे शो से जानते हैं. इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2001 में टीवी के पॉपुलर शो 'श्श्श.. कोई है' से की थी. गौरव ने फिल्म क्यों हो गया ना से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर नील एंड निक्की और द शौकींस जैसी फिल्म कीं. अब जाकर गौरव को फिल्म धुरंधर में उनके इस धांसू रोल से पहचान मिल रही है.