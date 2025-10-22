ETV Bharat / entertainment

अब इंग्लिश भाषा में रिलीज होगी 'कांतारा: चैप्टर 1', सामने आई प्रीमियर डेट, ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म

होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 बनी भारत की पहली इंग्लिश वर्जन वाली फिल्म बनने जा रही है.

Kantara Chapter 1 English Version to release on Oct 31
अब इंग्लिश भाषा में रिलीज होगी 'कांतारा: चैप्टर 1 (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 4:27 PM IST

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद से ही एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और दर्शकों की भारी भीड़ को थिएटर तक खींच रही है, जहां वे सिनेमा का असली मज़ा देख पा रहे हैं. अपने शानदार विजुअल्स, दमदार परफॉर्मेंसेस और गहराई से जुड़ी कहानी के साथ, कांतारा: चैप्टर 1 ने आलोचकों, फिल्म मेकर्स और दर्शकों से जबरदस्त तारीफ हासिल की है. इस फिल्म की शानदार सफलता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल दर्शकों के बीच भी छाई हुई है और इंटरनेशनल मार्केट्स में धूम मचा रही है.

इस जबरदस्त सफलता को आगे बढ़ाते हुए, होम्बले फिल्म्स ने अब घोषणा की है कि कांतारा: चैप्टर 1 का इंग्लिश वर्जन 31 अक्टूबर को रिलीज होगा. यह ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह पहली भारतीय फिल्म होने जा रही है, जिसका दुनिया भर में इंग्लिश डब्ड थियेट्रिकल रिलीज होगा. इस ग्लोबल बढ़त से कांतारा: चैप्टर 1 की जगह एक सच्ची सांस्कृतिक घटना के रूप में मजबूत हो रही है, जो भारतीय सिनेमा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है और ऑस्ट्रेलिया में यह सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनने जा रही है.

इस बात का एलान करते हुए उन्होंने लिखा, 'एक पवित्र कहानी जो देशों और भाषाओं से ऊपर गूंजती है! KantaraChapter1 इंग्लिश वर्जन 31 अक्टूबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, विश्वास, संस्कृति और भक्ति की इस शानदार यात्रा को पूरी तरह अनुभव करें, ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 सच में अब तक की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उभरी है. दर्शकों के दिलों पर राज करने से लेकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने तक, इस फिल्म ने देशभर और विदेशों में गहरा असर डाला है। इतनी असाधारण सफलता शायद ही पहले कभी देखी गई हो.

कांतारा चैप्टर 1, जिसका डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने किया है, वह 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जिसे न सिर्फ आलोचकों और दर्शकों द्वारा भी खूब पसंद और सराहा गया था. ऐसे में अब कांतारा: चैप्टर 1 चौथी शताब्दी ईस्वी में सेट कहानी है और कांतारा की रहस्यमयी धरती की पवित्र शुरुआत को पेश करती है. इस चैप्टर में इसकी समृद्ध पौराणिक कथाओं, पुराने संघर्षों और दिव्य हस्तक्षेपों की गहराई में उतरते हुए लोककथा, आस्था और जुनून की एक कहानी बुनी गई है, जो जमीन की मिट्टी से ही जन्मी है.

फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड और कई प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं, जो इस महाकाव्य कहानी को खूबसूरती से सामने लाते हैं.

ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा: चैप्टर 1 को उन्होंने ही लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे विजय किरगंदूर ने होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया है. फिल्म की शूटिंग अरविंद एस. कश्यप ने की और संगीत बी. अजयनीश लोकनाथ ने दिया है, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म की जादुई दुनिया को बनाने में मदद की है. कांतारा: चैप्टर 1, 2 अक्टूबर 2025 को पूरी दुनिया में रिलीज हो चुकी है.

KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER 1 ENGLISH
KANTARA CHAPTER 1 ENGLISH RELEASE
इंग्लिश में रिलीज कांतारा चैप्टर 1
KANTARA CHAPTER 1 ENGLISH VERSION

