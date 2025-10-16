ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'कांतारा: चैप्टर 1 का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज, एक-एक सीन खड़े कर देगा रोंगटे

'कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है.

Kantara Chapter 1 Diwali Trailer
'कांतारा: चैप्टर 1 का दिवाली ट्रेलर (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है. अब, इस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए, दिवाली के मौके पर फिल्म का दिवाली ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो हमें कांतारा की दुनिया की खास झलक दिखाता है.

कांतारा: चैप्टर 1 का दिवाली ट्रेलर हमें इसकी दिव्य और रोमांचक दुनिया में ले जाता है. फिल्म के रोमांचक और दिल छू लेने वाले पल दिखाते हुए, यह दिवाली ट्रेलर असल में फिल्म की शानदार सफलता का एक सही जश्न है.

कांतारा चैप्टर 1 का दिवाली ट्रेलर इसके ओरिजिनल और पहले ट्रेलर से काफी दमदार है. फिल्म के नए ट्रेलर को देखने के बाद एहसास होता है कि पूरी फिल्म ही देख ली. नए ट्रेलर के फाइट सीन बड़े धासूं हैं और ट्रेलर का अंत तो ऐसा है कि यह आपको फिल्म देखने के लिए उत्साहित कर देगा.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

ये भी पढ़ें:

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 700 करोड़ से इतनी दूर है ऋषभ शेट्टी की फिल्म, अब 'छावा' का रिकॉर्ड नहीं बचेगा

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1 TRAILER
KANTARA CHAPTER 1
कांतारा चैप्टर 1 दिवाली ट्रेलर
KANTARA CHAPTER 1 DIWALI
KANTARA CHAPTER 1 DIWALI TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.