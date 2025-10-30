कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस, 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब इस मुकाम पर पहुंची फिल्म, इतनी हुई कुल कमाई

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 ने भारतीय सिनेमा और कहानी कहने के अंदाज़ को नए सिरे से परिभाषित किया है. लगभग एक महीने पहले रिलीज हुई यह फिल्म अब एक वैश्विक सनसनी बन चुकी है. दर्शकों को अपनी अद्भुत विज़ुअल्स और लोककथाओं को जीवंत करने की अनोखी शैली से मंत्रमुग्ध कर रही है. रिलीज के बाद से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और अपने पहले भाग की तुलना में दोगुनी कमाई कर चुकी है. दिवाली के दौरान यह फिल्म सबसे बड़ी विजेता साबित हुई है.

अपनी दैविक कथा-वाचन शैली, गहरी सांस्कृतिक जड़ों और असाधारण सिनेमाई दृष्टि के साथ, कांतारा: चैप्टर 1 दुनियाभर के दर्शकों को मोहित कर रही है. अपनी इस अजेय दौड़ को और मजबूत करते हुए, फिल्म ने अब ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. वर्ल्डवाइड ₹852 करोड़ की कमाई पार कर और खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रशंसित और रिकॉर्ड-तोड़ फिल्मों में शामिल कर लिया है.

ये विशाल आंकड़े साबित करते हैं कि यह फिल्म दुनियाभर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है, और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषभ शेट्टी के शानदार अभिनय, दमदार संगीत, अद्भुत सिनेमाटोग्राफी और मनमोहक पृष्ठभूमि ने कांतारा: चैप्टर 1 को एक सच्चा ब्लॉकबस्टर बना दिया है। अब फिल्म अपने ग्लोबल सफर को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह 31 अक्टूबर 2025 को अंग्रेज़ी भाषा में रिलीज़ होने जा रही है.

कांतारा: चैप्टर 1, जिसे ऋषभ शेट्टी ने निर्देशित किया है, 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जो समीक्षकों और दर्शकों, दोनों के बीच जबरदस्त सफल रही थी। यह अध्याय चौथी सदी ईस्वी में स्थापित है और कांतारा की पवित्र भूमि की रहस्यमयी उत्पत्ति की कहानी को उजागर करता है, यह फिल्म उसकी प्राचीन पौराणिक कथाओं, शाश्वत संघर्षों और दिव्य हस्तक्षेपों की गहराई में उतरती है, लोककथाओं, आस्था और अग्नि से जन्मी एक ऐसी गाथा जो इस धरती की आत्मा से उपजी है.

फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ सप्थमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पी.डी. सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड और कई अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों ने अभिनय किया है, जिन्होंने इस महाकाव्य को जीवंत बना दिया है.

कांतारा: चैप्टर 1 को लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है ऋषभ शेट्टी ने. यह फिल्म होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है. सिनेमैटोग्राफी अरविंद एस. कश्यप ने संभाली है, जबकि संगीत बी. अजनीश लोकनाथ ने तैयार किया है, जिन्होंने मूल फिल्म के जादुई संसार को रचने में अहम भूमिका निभाई थी.

