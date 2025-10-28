ETV Bharat / entertainment

OTT पर आने से पहले जानें 'कांतारा: चैप्टर 1' ने 26 दिनों में किया कितना कलेक्शन, क्या बनाए कमाई के रिकॉर्ड्स?

हैदराबाद: कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म कांतारा के प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है. 16 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कांतारा (2022) से वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी और अब कांतारा चैप्टर 1 ने महज 125 करोड़ रुपये के बजट में अपनी लागत से कई गुना कमाई की है. बीती 2 अक्टूर को रिलीज हुई फिल्म अपनी रिलीज के 27वें दिन में चल रही है और फिल्म ने 26 दिनों में इतनी कमाई की है कि साल 2025 की सबसे कमाऊ और इंडियन सिनेमा की 13वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. चलिए जानते हैं ओटीटी पर आने से पहले कांतारा चैप्टर 1 का कितना कलेक्शन हो गया है और फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड बना लिए हैं.

कांतारा चैप्टर 1 की 26वें दिन की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 26वें दिन 2.92 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म ने पहले वीक में 337.4 करोड़ रुपये, दूसरे वीक में 147.85 करोड़ रुपये और तीसरे वीक में 78.85 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का घरेलू कलेक्शन 592.8 करोड़ रुपये का हो गया है और इसमें फिल्म ने हिंदी भाषा में तकरीबन 200 करोड़ रुपये कमाए हैं.

साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड़)- 818 करोड़ रुपये

छावा (हिंदी)- 797.34 करोड से 809 करोड़ रुपये

सैयारा (हिंदी)- 579.23 करोड़ रुपये

कूली (तमिल)- 514 करोड़ से 675 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- 308 करोड़ रुपये

वॉर 2 (हिंदी)- 303 से 351 करोड़ रुपये

महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- 300 से 325 करोड़ रुपये

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 300 करोड़

एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- 265 करोड़ रुपये

सितारे जमीन पर ( हिंदी)- 265 करोड़ रुपये

हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्में

केजीएफ चैप्टर 2- 1200-1250 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

कांतारा चैप्टर 1 - 818 करोड़ रुपये (कमाई जारी...)

कांतारा- 400-450 करोड़ रुपये

केजीएफ चैप्टर 1- 250 करोड़ रुपये

विक्रांत रोणा- 159- 210 करोड़ रुपये