OTT पर आने से पहले जानें 'कांतारा: चैप्टर 1' ने 26 दिनों में किया कितना कलेक्शन, क्या बनाए कमाई के रिकॉर्ड्स?
कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ और इंडियन सिनेमा की 13वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.
हैदराबाद: कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म कांतारा के प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है. 16 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कांतारा (2022) से वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी और अब कांतारा चैप्टर 1 ने महज 125 करोड़ रुपये के बजट में अपनी लागत से कई गुना कमाई की है. बीती 2 अक्टूर को रिलीज हुई फिल्म अपनी रिलीज के 27वें दिन में चल रही है और फिल्म ने 26 दिनों में इतनी कमाई की है कि साल 2025 की सबसे कमाऊ और इंडियन सिनेमा की 13वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. चलिए जानते हैं ओटीटी पर आने से पहले कांतारा चैप्टर 1 का कितना कलेक्शन हो गया है और फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड बना लिए हैं.
कांतारा चैप्टर 1 की 26वें दिन की कमाई
सैकनिल्क के अनुसार भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 26वें दिन 2.92 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म ने पहले वीक में 337.4 करोड़ रुपये, दूसरे वीक में 147.85 करोड़ रुपये और तीसरे वीक में 78.85 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का घरेलू कलेक्शन 592.8 करोड़ रुपये का हो गया है और इसमें फिल्म ने हिंदी भाषा में तकरीबन 200 करोड़ रुपये कमाए हैं.
#KantaraChapter1 is now the Highest Grossing Indian Film of 2025.. 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 24, 2025
Joining the elite league after #KGF2…#KantaraChapter1 becomes only the 2nd dubbed film to storm past ₹100 Cr in Telugu States!
3rd highest Dubbed film in TN..
And its worldwide roar now crosses… pic.twitter.com/gCzgfUL8l9
- साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म
कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड़)- 818 करोड़ रुपये
छावा (हिंदी)- 797.34 करोड से 809 करोड़ रुपये
सैयारा (हिंदी)- 579.23 करोड़ रुपये
कूली (तमिल)- 514 करोड़ से 675 करोड़ रुपये
दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- 308 करोड़ रुपये
वॉर 2 (हिंदी)- 303 से 351 करोड़ रुपये
महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- 300 से 325 करोड़ रुपये
लोका: चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 300 करोड़
एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- 265 करोड़ रुपये
सितारे जमीन पर ( हिंदी)- 265 करोड़ रुपये
- हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्में
केजीएफ चैप्टर 2- 1200-1250 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)
कांतारा चैप्टर 1 - 818 करोड़ रुपये (कमाई जारी...)
कांतारा- 400-450 करोड़ रुपये
केजीएफ चैप्टर 1- 250 करोड़ रुपये
विक्रांत रोणा- 159- 210 करोड़ रुपये
- हिंदी डबिंग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ फिल्में
1. पुष्पा 2: द रूल - 812.14 करोड़ रुपये
2. बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न - 511 करोड़ रुपये
3. केजीएफ चैप्टर 2 - 435.33 करोड़ रुपये
4. कल्कि 2898 एडी - 293.13 करोड़ रुपये
5. आरआरआर - 272.78 करोड़ रुपये
6. कंतारा: चैप्टर 1 - 200 करोड़ रुपये (अनुमानित)
7. 2.0 - 188.23 करोड़ रुपये
8. महावतार नरसिम्हा - 188.15 करोड़ रुपये
9. सालार: पार्ट 1 - सीज़फ़ायर - 152.65 करोड़ रुपये
10. साहो - 145.67 करोड़ रुपये
11. बाहुबली - द बिगिनिंग - 118.5 करोड़ रुपये
12. पुष्पा: द राइज़ - पार्ट 1 - 155.5 करोड़ रुपये 106.35 करोड़
- इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में
1 दंगल ₹1,968.03–2,200 करोड़ हिंदी (2016)
2 बाहुबली 2: द कन्क्लूजन ₹1,810.60 करोड़ तेलुगु/तमिल (2017)
3 पुष्पा 2: नियम ₹1,642–1,800 करोड़ तेलुगु (2024)
4 आरआरआर ₹1,300–1,387 करोड़ (2022)
5 केजीएफ: अध्याय 2 ₹1,200–1,250 करोड़ कन्नड़ (2022)
6 जवान ₹1,148.32 करोड़ हिंदी (2023)
7 पठान ₹1,050.30 करोड़ (2023)
8 कल्कि 2898 ई. ₹1,042–1,100 करोड़ तेलुगु (2024)
9 पशु ₹917.82 करोड़ हिंदी (2023)
10 बजरंगी भाईजान ₹900.90–969.06 करोड़ (2015)
11 स्त्री 2 ₹874.58–875 करोड़ (2024)
12 सीक्रेट सुपरस्टार ₹858.43–966 करोड़ (2017)
13 कंतारा: अध्याय 1 * ₹809 करोड़ कन्नड़ (2025)
14 छावा ₹797.34–809 करोड़ हिंदी (2025)
15 पीके ₹750.60–769.89 करोड़ (2014)
बता दें, कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी के लंबे करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है.