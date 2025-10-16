ETV Bharat / entertainment

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 700 करोड़ से इतनी दूर है ऋषभ शेट्टी की फिल्म, अब 'छावा' का रिकॉर्ड नहीं बचेगा

हैदराबाद: कांतारा: चैप्टर 1 ने अपनी रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इन दो हफ्तों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस 500 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा को छोड़कर मौजूदा साल की सभी फिल्मों को कमाई के मामले में पछाड़ दिया है. कांतारा: चैप्टर 1 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एक के बाद एक फिल्मों को पछाड़ लिस्ट में ऊपर पहुंच रही हैं. चलिए जानते हैं कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे हफ्ते में कितना कलेक्शन किया है और 14 वे दिन फिल्म की कितनी कमाई हुई है.

कांतारा: चैप्टर 1 की 14वें दिन की कमाई

कांतारा: चैप्टर 1 की कमाई में बार-बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. कांतारा: चैप्टर 1 ने 14वें दिन भारत में 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई में 5.99 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है. इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ी क्लब की ओर बढ़ रही कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 475.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म, सैयारा, कूली, वॉर 2, द कॉल हिम ओजी, महावतार नरसिम्हा, लोका चैप्टर 1, एल 2- एम्पुरान और सितारे जमीन पर का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.

कांतारा: चैप्टर 1 साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म कांतारा ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. अब कांतारा: चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है और फिल्म दो हफ्ते में ही वर्ल्डवाइड 700 करोड़ रुपये की कमाई के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का 11 दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रास कलेक्शन 655 करोड़ रुपये हो गया है.

हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्में

केजीएफ चैप्टर 2- 1200-1250 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

कांतारा चैप्टर 1 - 655 करोड़ रुपये

कांतारा- 400-450 करोड़ रुपये

केजीएफ चैप्टर 1- 250 करोड़ रुपये