कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: बंपर कमाई जारी, भारत में 500 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और अब उसके आगे बस की छावा का रिकॉर्ड बाकी है.

KANTARA CHAPTER 1 BOX OFFICE Collection DAY 13
कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस डे 13 (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 10:47 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अकेले ही रूल कर रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 13 दिन पूरे कर लिए हैं और आज 15 अक्टूबर को फिल्म अपनी रिलीज के 14वें दिन में एंटर कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कमाई के रिकॉर्ड तोड़ नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है. फिल्म पहले भारत में 450 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 पहले ही साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और अब उसके आगे बस विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा का रिकॉर्ड बाकी है, जो दिवाली तक पस्त हो जाएगा. चलिए जानते है कांतारा: चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है.

कांतारा: चैप्टर 1 की 13वें दिन की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. पांचवें दिन 31.25 करोड़ रुपये, छठे दिन 6.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई फिल्म ने 33.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म ने सातवें दिन 25.25 करोड़ रुपये, आठवें दिन 21.15 करोड़ रुपये और नौवें दिन 23.35 करोड़ रुपये, 10वें दिन 39 करोड़ रुपये, 11वें दिन 39.75 करोड़ रुपये, 12वें दिन 13.35 करोड़ रुपये और 13वें दिन 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 465.25 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म हिंदी और कन्नड़ भाषा में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 ने 13 दिनों में 700 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के करीब पहुंच गई है. कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म, सैयारा, कूली, वॉर 2, द कॉल हिम ओजी, महावतार नरसिम्हा, लोका चैप्टर 1, एल 2- एम्पुरान और सितारे जमीन पर का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.

हाईएस्ट ग्रासिंग कन्नड़ फिल्में

केजीएफ चैप्टर 2- 1200-1250 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

कांतारा चैप्टर 1 - 655 करोड़ रुपये

कांतारा- 400-450 करोड़ रुपये

केजीएफ चैप्टर 1- 250 करोड़ रुपये

विक्रांत रोणा- 159- 210 करोड़ रुपये

इन फिल्मों का रिकॉर्ड खतरें में

कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 18वीं इंडियन फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में वह गदर 2, 2.0, पीके, छावा, सीक्रेट सुपरस्टार, स्त्री 2, बजरंगी भाईजान, एनिमल, कल्कि 2898 एडी, पठान, जवान, केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर, पुष्पा 2 द रूल, बाहुबली 2 द कनक्लूजन और दंगल शामिल हैं. अब कांतारा चैप्टर 1 अपने अगले वीक में गदर 2, पीके, 2.0, और छावा का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी.

कांतारा: चैप्टर 1 के बारे में

कांतारा: चैप्टर 1 साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म कांतारा ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. अब कांतारा: चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है और फिल्म एक हफ्ते में ही 500 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है. ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म हजारों साल पहले की कहानी पर आधारित है, जहां कुछ जमीनदार लोग उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं, लेकिन गांववाले अपनी जमीन छोड़ने को राजी नहीं हैं. इस लड़ाई में एक दैवीय शक्ति कांतारा की एंट्री ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है.

