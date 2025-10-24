ETV Bharat / entertainment

2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1', 'छावा' को पछाड़ा, कमाई 800 करोड़ रु के पार

कांतारा चैप्टर 1 बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और एक महीने पूरा करने से पहले 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए.

Kantara Chapter 1 becomes highest Grosser of 2025
2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने साल 2025 में इतिहास रच दिया है. इसी के साथ फिल्म अलग- अलग भाषा में कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म अपनी रिलीज के 23वें दिन में चल रही है और कमाई अभी भी डबल डिजिट में हो रही है. हालांकि, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाई गिर गई है, इसका कारण हालिया रिलीज दो फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर दिल खोलकर कमा रही हैं, लेकिन अन्य भाषा में कांतारा चैप्टर 1 की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है.

कांतारा चैप्टर 1 ने बनाए रिकॉर्ड

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 818 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जबकि मौजूदा साल में रिलीज हुई विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा ने तकरीबन 800 करोड़ रुयपे कमाए थे. कांतारा चैप्टर 1 ने तेलुगु में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी डबिंग फिल्म बन गई है और तमिलनाडू में तीसरी. कांतारा चैप्टर 1 अब बस कन्नड़ की हाइएस्ट ग्रोसर केजीएफ 2 से पीछे हैं, जिसने 1250 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 भारत में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

  • साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड़)- 818 करोड़ रुपये

छावा (हिंदी)- 797.34 करोड से 809 करोड़ रुपये

सैयारा (हिंदी)- 579.23 करोड़ रुपये

कूली (तमिल)- 514 करोड़ से 675 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- 308 करोड़ रुपये

वॉर 2 (हिंदी)- 303 से 351 करोड़ रुपये

महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- 300 से 325 करोड़ रुपये

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 300 करोड़

एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- 265 करोड़ रुपये

सितारे जमीन पर ( हिंदी)- 265 करोड़ रुपये

  • हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्में

केजीएफ चैप्टर 2- 1200-1250 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

कांतारा चैप्टर 1 - 818 करोड़ रुपये (कमाई जारी...)

कांतारा- 400-450 करोड़ रुपये

केजीएफ चैप्टर 1- 250 करोड़ रुपये

विक्रांत रोणा- 159- 210 करोड़ रुपये

  • हिंदी डबिंग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ फिल्में

1. पुष्पा 2: द रूल - 812.14 करोड़ रुपये

2. बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न - 511 करोड़ रुपये

3. केजीएफ चैप्टर 2 - 435.33 करोड़ रुपये

4. कल्कि 2898 एडी - 293.13 करोड़ रुपये

5. आरआरआर - 272.78 करोड़ रुपये

6. कंतारा: चैप्टर 1 - 200 करोड़ रुपये (अनुमानित)

7. 2.0 - 188.23 करोड़ रुपये

8. महावतार नरसिम्हा - 188.15 करोड़ रुपये

9. सालार: पार्ट 1 - सीज़फ़ायर - 152.65 करोड़ रुपये

10. साहो - 145.67 करोड़ रुपये

11. बाहुबली - द बिगिनिंग - 118.5 करोड़ रुपये

12. पुष्पा: द राइज़ - पार्ट 1 - 155.5 करोड़ रुपये 106.35 करोड़

हिंदी पट्टी में फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है. छावा ने भारत में 615.39 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 797.34 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. छावा से पहले कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल की हाइएस्ट ग्रासिंग फिल्में सैयारा, कूली, महावतार नरसिम्हा और हाउसफुल 5 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. दूसरी तरफ थामा भारत में 50 करोड़ रुपये और एक दीवाने की दीवानियत 26.8 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

