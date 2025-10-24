ETV Bharat / entertainment

2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1', 'छावा' को पछाड़ा, कमाई 800 करोड़ रु के पार

2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ( POSTER )

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने साल 2025 में इतिहास रच दिया है. इसी के साथ फिल्म अलग- अलग भाषा में कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म अपनी रिलीज के 23वें दिन में चल रही है और कमाई अभी भी डबल डिजिट में हो रही है. हालांकि, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाई गिर गई है, इसका कारण हालिया रिलीज दो फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर दिल खोलकर कमा रही हैं, लेकिन अन्य भाषा में कांतारा चैप्टर 1 की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है.

कांतारा चैप्टर 1 ने बनाए रिकॉर्ड

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 818 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जबकि मौजूदा साल में रिलीज हुई विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा ने तकरीबन 800 करोड़ रुयपे कमाए थे. कांतारा चैप्टर 1 ने तेलुगु में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी डबिंग फिल्म बन गई है और तमिलनाडू में तीसरी. कांतारा चैप्टर 1 अब बस कन्नड़ की हाइएस्ट ग्रोसर केजीएफ 2 से पीछे हैं, जिसने 1250 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 भारत में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म



कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड़)- 818 करोड़ रुपये

छावा (हिंदी)- 797.34 करोड से 809 करोड़ रुपये

सैयारा (हिंदी)- 579.23 करोड़ रुपये

कूली (तमिल)- 514 करोड़ से 675 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- 308 करोड़ रुपये

वॉर 2 (हिंदी)- 303 से 351 करोड़ रुपये

महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- 300 से 325 करोड़ रुपये

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 300 करोड़

एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- 265 करोड़ रुपये

सितारे जमीन पर ( हिंदी)- 265 करोड़ रुपये