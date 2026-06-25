कन्नड़ एक्ट्रेस कृषि थापांडा के घर पर बिजनेसमैन ने की आत्महत्या
कन्नड़ स्टार कृषि थापांडा के घर पर एक बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 5:47 PM IST
बैंगलोर: एक्ट्रेस और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट कृषि थापांडा के घर पर एक बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली. यह घटना आरआर नगर के एलिगेंट टेरेस अपार्टमेंट में हुई. मृतक बिजनेसमैन का नाम वैशाख था. वैशाख के पिता और पत्नी मेघना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है
गिरिनगर के रहने वाले वैशाख की शादी 15 साल पहले हुई थी और वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे. वह एक कार गैराज और ऑटोमोबाइल शॉप के मालिक थे. कुछ महीने पहले, वैशाख को एचएएल पुलिस ने अरविंद रेड्डी नामक एक व्यवसायी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया था. कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. जैसे ही वैशाख जेल से रिहा हुआ, पति-पत्नी के बीच पारिवारिक झगड़ा शुरू हो गया. इस बात से मानसिक रूप से परेशान वैशाख अक्सर अपने दोस्त कृषि थापांडा के घर जाता था. झगड़ा बढ़ने के कारण उसने एक महीने से अपनी पत्नी से बात नहीं की थी. पुलिस ने बताया कि उसने कल अपनी पत्नी को वाट्सएप मैसेज भेजकर अपने बेटे और ससुर का हाल-चाल पूछा था.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वैशाख ने कल रात तब आत्महत्या कर ली जब एक्ट्रेस के घर पर कोई नहीं था. आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक्ट्रेस को फोन किया था. इसके कुछ ही समय बाद, थापंडा ने पुलिस को सूचना दी.
शिकायत में क्या कहा गया है?
आधी रात के करीब, आरआर नगर पुलिस ने वैशाख के पिता को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि उनके बेटे का शव एलिगेंट टेरेस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में मिला है. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि जब मेघना और परिवार के अन्य सदस्य फ्लैट पर पहुंचे, तो उन्होंने वैशाख का शव छत के पंखे से लटका हुआ पाया.
मेघना ने अपनी शिकायत में कहा, 'मेरे और मेरे पति के बीच कुछ तनाव था. हम अक्सर झगड़ते थे. मेरे पति ने मुझसे एक महीने से बात नहीं की थी. उन्होंने टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने 14 साल के बेटे के बारे में पूछा था, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था.' उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें वैशाख की आत्महत्या के बारे में किसी पर शक नहीं है. फिलहाल आरआर नगर पुलिस ने वैशाख के शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया है.
वैशाख के बचपन के दोस्त अर्जुन ने बताया कि उनसे बात किए हुए लगभग एक साल हो गया था. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उसने आत्महत्या क्यों की. उसने मुझे अपने परिवार की किसी भी समस्या के बारे में नहीं बताया था.'
नोट- आत्महत्या कोई समाधान नहीं है. अगर आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फ़ाउंडेशन को 04424640050 (24x7 उपलब्ध) पर या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall को 9152987821 (सोमवार से शनिवार, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) पर कॉल करें.