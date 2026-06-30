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बेंगलुरु: सड़क पर इस कन्नड़ एक्ट्रेस संग हुई छेड़खानी, साथ में थी बहन, अज्ञात शख्स ने की अश्लील हरकतें

कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने परेशान किया.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 7:49 PM IST

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हैदराबाद: 'बिग बॉस कन्नड़' में नजर आ चुकीं कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने आरोप लगाया है कि रविवार देर रात बेंगलुरु में अपनी कार तक कजिन के साथ जाते समय एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें परेशान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बताया और शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की.

दिव्या सुरेश ने इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया और बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. दिव्या सुरेश ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे हुई, जब वह और उनकी कजfन बेंगलुरु में अपनी पार्क की हुई गाड़ी की ओर जा रही थीं. एक्ट्रेस के मुताबिक, एक अनजान आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और गलत हरकतें कीं.

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'आज रात, मैं और मेरी कजिन रात करीब 11:30 बजे अपनी कार की ओर जा रही थीं, तभी एक आदमी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया. पीछा करते हुए वह गलत हरकतें कर रहा था. हमने तुरंत इस पर ध्यान दिया और उसे टोका, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका. जब तक हम अपनी कार में नहीं बैठ गईं, तब तक वह ऐसा करता रहा.'

महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए दिव्या ने कहा, 'किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए क्योंकि वह रात में बाहर घूम रही है.' उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को भी टैग किया और पूछा, 'वह सुरक्षा कहां है जिसका हमसे वादा किया जाता है?'

दिव्या ने इस घटना का एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जो अब हट चुका है. वीडियो में उन्हें हालात के बारे में बताते हुए सुना जा सकता है, जबकि उनकी कजिन उस आदमी की ओर इशारा करते हुए उन्हें उसके बर्ताव पर ध्यान देने के लिए कहती हैं.

गाड़ी में बैठने के बाद, दिव्या बताती हैं कि वह आदमी उनका पीछा करता रहा, और उनकी कज़िन पुलिस को बुलाने का सुझाव देती हैं. उनके बताए अनुसार, अंदर से दरवाजे लॉक करने के बाद भी वह आदमी कार के पास ही खड़ा रहा. फिलहाल, बेंगलुरु पुलिस ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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