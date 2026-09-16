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दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित होंगे कन्नड़ एक्टर अनंत नाग

दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के विनर का एलान हो गया है. यह पुरस्कार कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को दिया जाएगा.

Anant Nag
अनंत नाग (Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 5:52 PM IST

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हैदराबाद: भारत सरकार की ओर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 का एलान हो गया है. यह पुरस्कार कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार अनंत नाग को दिया जाएगा. यह पुरस्कार एक्टर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी शानदार फिल्मी यात्रा के लिए दिया जाएगा.

16 सितंबर को भारत सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के जरिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की और बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 श्री अनंत नाग मिलेगा. दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश परभारत सरकार को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एक्टर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी शानदार फिल्मी यात्रा के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा. उनकी इस यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. यह पुरस्कार 22 सितंबर, 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा.

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