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'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी के बाद कंगना रनौत का फिर Gen-Z पर आया बयान, बोलीं- हमारे लिए बड़ी चिंता...

कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में हुए कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक टिप्पणी की थी. उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को 'जेनरेशन गटर' कहकर संबोधित किया था. इस बयान के बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. काफी आलोचनाएं झेलने के बाद, कंगना रनौत ने रविवार, 2 अगस्त को अपने 'जेन-जी दोस्तों' के लिए एक मैसेज के साथ फ्रेंडशिप डे विश किया है. उन्होंने अपने मैसेज में दो लड़कियों के साथ जिम में हुई बातचीत का जिक्र किया है. कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि जिम सेशन के दौरान उनकी बातचीत जेन जी की दो लड़कियों से हुई. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह बातचीत डिजिटल दौर में बड़े होने और आजादी व जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के बारे में थी. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, "आज जिम में मेरी मुलाकात जेन-जी की दो लड़कियों से हुई जिन्हें मैं जानती हूं. उन्होंने मुझसे पूछा, 'कंगना दीदी, हम डिजिटल जमाने में पैदा हुए हैं और हां, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, एआई वगैरह हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं. हममें से ज्यादातर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अब इनके बिना रह भी नहीं सकते. हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी चाहता है.' मैंने उन उत्सुक युवा लड़कियों से कहा कि हां, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए आजाद हैं, बशर्ते आप दूसरों के बच्चों को पहाड़ से नीचे न फेंकें या उनके कई टुकड़े न कर दें."