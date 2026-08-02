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'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी के बाद कंगना रनौत का फिर Gen-Z पर आया बयान, बोलीं- हमारे लिए बड़ी चिंता...

'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी पर आलोचना झेलने के बाद कंगना रनौत ने फ्रेंडशिप डे पर 'जेन-Z दोस्तों' को शुभकामनाएं दीं.

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में हुए कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक टिप्पणी की थी. उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को 'जेनरेशन गटर' कहकर संबोधित किया था. इस बयान के बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. काफी आलोचनाएं झेलने के बाद, कंगना रनौत ने रविवार, 2 अगस्त को अपने 'जेन-जी दोस्तों' के लिए एक मैसेज के साथ फ्रेंडशिप डे विश किया है. उन्होंने अपने मैसेज में दो लड़कियों के साथ जिम में हुई बातचीत का जिक्र किया है.

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि जिम सेशन के दौरान उनकी बातचीत जेन जी की दो लड़कियों से हुई. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह बातचीत डिजिटल दौर में बड़े होने और आजादी व जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के बारे में थी.

कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, "आज जिम में मेरी मुलाकात जेन-जी की दो लड़कियों से हुई जिन्हें मैं जानती हूं. उन्होंने मुझसे पूछा, 'कंगना दीदी, हम डिजिटल जमाने में पैदा हुए हैं और हां, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, एआई वगैरह हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं. हममें से ज्यादातर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अब इनके बिना रह भी नहीं सकते. हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी चाहता है.' मैंने उन उत्सुक युवा लड़कियों से कहा कि हां, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए आजाद हैं, बशर्ते आप दूसरों के बच्चों को पहाड़ से नीचे न फेंकें या उनके कई टुकड़े न कर दें."

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है, "चूंकि ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां लिबरल (उदारवादी) और कंजर्वेटिव (रूढ़िवादी) लाइफ स्टाइल के बीच टकराव हो रहा है और बहुत से बच्चे बिना किसी गलती के मारे जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए वे इस बात से सहमत हुईं कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है." उन्होंने आखिरी में जेन-जी को फ्रेंडशिप डे विश करते हुए लिखा है, "मेरी जेन-जी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे. पीस आउट."

Kangana Ranaut
कंगना रनौत का पोस्ट (Instagram)

यह पोस्ट उस घटना के एक हफ्ते से भी कम समय में आई है, जब नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कंगना की टिप्पणियों ने ऑनलाइन जबरदस्त बहस छेड़ दी थी.

इंस्टाग्राम पोस्ट की एक सीरीज और एक वीडियो में, एक्ट्रेस ने विरोध-प्रदर्शन के वीडियो को 'उल्टी लाने वाला' बताया और सवाल किया, 'इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है?' उन्होंने जेन-जी के कुछ हिस्सों पर गर्व से गाली-गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और 'जेनरेशन गटर' शब्द गढ़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि वे बिना जिम्मेदारी के आजादी की मांग करते हुए ड्रग्स, शराब जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं.

कंगना की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना हुई. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने इसे 'बहुत शर्मनाक' बताया. सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत के पार्टियों में डांस करने और अतीत में ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में बात करने वाले पुराने वीडियो भी फिर से शेयर किए और उन पर पाखंड का आरोप लगाया था.

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