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'जेनरेशन गटर' विवादित बयान से कंगना रनौत का यू-टर्न, अब बोलीं- जेन-Z तो देश की GREAT ASSET है

कंगना रनौत ने कॉकरेच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर जेन Z को 'जेनरेशन गटर' कहा था.

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: जेनरेशन Z पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करने के कुछ हफ्तों बाद, अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत ने अब अपना रुख बदल लिया है. शुक्रवार को संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए, रनौत ने जेनरेशन Z को 'एक बड़ी संपत्ति' (A Great Assest) और अपनी सरकार का हिस्सा बताया.

एक्ट्रेस ने कहा, 'जेनरेशन Z हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी संपत्ति है. हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा हमारी संस्कृति और उसकी पहचान के राजदूत के रूप में उभर रहे हैं'.

मंडी से भाजपा सांसद ने आगे कहा, 'हमें मोहन भगवत जी को सुनने और उनके ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित होने का अवसर भी मिला है, जिनका हम अत्यंत सम्मान करते हैं. यह खुशी की बात है कि देश के युवा हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को अपना रहे हैं'.

जेनरेशन Z सरकार का हिस्सा है. यह उनका दायित्व है, जिसे हमारी सरकार इतने सालों से पूरा करती आ रही है. जेनरेशन Z बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि दुर्व्यवहार करने वाले 10-15 लोग जेनरेशन Z के ही हैं'.

कंगना रनौत की Gen Z के बारे में टिप्पणी

कंगना ने हाल ही में सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ युवा प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार की आलोचना की थी. अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों के ऑनलाइन बोलने के तरीके पर निराशा व्यक्त करते हुए 'जेनरेशन गटर' शब्द का इस्तेमाल किया था.

'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी. Gen Z के विरोध प्रदर्शनों के ये वीडियो देखकर घिन आती है. जिस तरह से वे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी हर फ्रेम में इतना घिनौना और इतना भद्दा एक साथ नहीं देखा. उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा और फिर आगे कहा, 'इन्हें कौन जन्म दे रहा है और पाल-पोस रहा है? भारत विविधता से भरपूर खूबसूरत लोगों का देश है, जो शालीनता से परिपूर्ण और सांस्कृतिक परिष्कार से ओतप्रोत हैं'.

एक अन्य विवादास्पद टिप्पणी में, कंगना रनौत ने विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी की आलोचना करते हुए उन्हें 'तथाकथित पश्चिमीकृत भारतीय महिलाएं' कहा था. उन्होंने उन पर पारंपरिक मूल्यों के विपरीत जीवनशैली अपनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति अनिच्छुक हैं.

आगे लिखा, 'मैं इन्हें गटर जेनरेशन कहती हूं. इनमें से कुछ सिस्टम को कुछ भी नहीं दे सकतीं. वे पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं. वे इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि गृहणी भी नहीं बन सकतीं'.

उनके विवादास्पद बयानों, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाली युवा महिलाओं को निशाना बनाने वाले बयानों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई. कई यूजर्स ने उनकी टिप्पणियों की निंदा की, वहीं अभिनेता सोनू सूद ने भी उन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें "शर्मनाक" बताया था.

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