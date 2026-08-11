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नसीरुद्दीन शाह-पीयूष मिश्रा की तू तू-मैं मैं के बीच कंगना रनौत की एंट्री, बोलीं- नासिर साब जैसे...

कंगना रनौत ने सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह की झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है. पीयूष ने नसीरुद्दीन शाह से उस समय की बात याद दिलाई जब उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रदर्शन के दौरान चुप रहने वाले सेलेब्रिटीज की आलोचना की थी. नसीरुद्दीन ने पहले इंडस्ट्री की तुलना 'मुंह में हड्डी दबाए ऐसे कुत्ते से की थी जो भौंक नहीं सकता' से की थी.

हैदराबाद: दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शन के बाद से ही अनुभवी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और पीयूष मिश्रा के बीच जुबानी जंग चल रही है. इस विवाद के बीच अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है. छात्र प्रदर्शनों के दौरान बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी पर शाह की 'कुत्ते' वाली टिप्पणी की आलोचना करने वाले पीयूष मिश्रा का कंगना ने समर्थन किया और शाह की टिप्पणियों पर उन पर निशाना साधा.

मंगलवार, 11 अगस्त को कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल शेयर किया और लिखा कि हर कोई किसी न किसी के प्रति वफादार होता है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे उस देश के साथ खड़ी रहती हैं जिसका अन्न खाती हैं और उसके लिए लड़ती हैं.

शाह पर सीधा हमला करते हुए कंगना ने लिखा, ' सच तो ये है हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर (देश) की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं/ उसके लिए लड़ती हूं, नासिर साब खाते तो इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसे देश के लिए हैं. आज के समय में, इंसान को कुत्ता कहा जाना एक तारीफ है क्योंकि वफ़ादारी और क्यूटनेस बहुत कम देखने को मिलती है. नसीरुद्दीन जैसे लोमड़ी होने से बेहतर है कुत्ता होना.' हालांकि, कुछ देर के बाद कंगना ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया.

कंगना का यह ताजा हमला नसीरुद्दीन शाह की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने छात्र प्रदर्शनों पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों की चुप्पी पर बात की थी. नसीरुद्दीन शाह ने पहले भी इस बारे में बात की थी कि बड़े सेलिब्रिटीज ने इन प्रदर्शनों पर सार्वजनिक रूप से कुछ क्यों नहीं कहा. बाद में पीयूष मिश्रा ने भी उनकी इस बात का जिक्र किया, जब वे झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में बोल रहे थे.

झारखंड में प्रदर्शन 25 जुलाई को शुरू हुए, जब सैकड़ों छात्र और सरकारी नौकरी के उम्मीदवार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं.