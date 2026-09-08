उदयनिधि स्टालिन विवाद में तृषा कृष्णन के सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत, बोलीं- भद्दे जोक्स स्वीकार नहीं
विजय के साथ डेटिंग की चर्चाओं के बीच कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का समर्थन किया और चरित्र हनन की आलोचना की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 3:54 PM IST
हैदराबाद: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें निशाना बनाने के चलन के खिलाफ आवाज उठाई है. कंगना रनौत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की उन हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक बयानों की निंदा की थी.
हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने महिलाओं के बारे में डबल मीनिंग में कमेंट करने वालों को चेतावनी दी थी कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके कुछ दिनों बाद ही कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का समर्थन किया है. उन्होंने कुल्लू में 'डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी' (DISHA) की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं, तभी उन्होंने तृषा के प्रति अपना समर्थन जताया.
कंगना ने कहा, 'कड़ी राजनीतिक आलोचना हो सकती है, लेकिन महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें नहीं कही जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी महिला के चरित्र पर हमला करना उसे बदनाम करने का एक पुराना तरीका है, खासकर तब जब वह सफल, ताकतवर या किसी ऊंचे पद पर हो.
अपनी प्रतिक्रिया में कंगना ने आगे कहा, 'आपने देखा है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, जहां एक बहुत सम्मानित कलाकार और एक्ट्रेस एक ऐसे मामले में शामिल थीं जिसमें रिश्ता दोनों पक्षों के बीच था. हालांकि, जब गाली-गलौज और चरित्र हनन की बात आती है, तो हमेशा महिला को ही निशाना बनाया जाता है. इस तरह की जो चीजे हैं, महिलाओं के लिए जो कैरेक्टर लीचिंग है, वो कब रुकेगी? ये जो है, उसे हमें समाज के रूप में खुद के अंदर झाक कर देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.'
कंगना का यह बयान उदयनिधि स्टालिन के बयानों पर हुए राजनीतिक विवाद के बाद आई है. हालांकि डीएमके ने उन बयानों के मतलब पर सवाल किया है और सफाई देते हुए कहा है कि बयानों को एडिट करके और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. इतना ही नहीं, डीएमके ने यह भी सफाई दी कि स्टलिन ने तृषा का नाम भी नहीं लिया था.
तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय ने राज्य विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ़ व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक टिप्पणियों के इस्तेमाल के खिलाफ बात की. उन्होंने कहा, 'राजनीतिक आलोचना मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसमें महिलाओं के खिलाफ़ मानहानि करने वाली टिप्पणियां शामिल नहीं होनी चाहिए.' उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों, डबल मीनिंग वाली बातों और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
राजनीतिक बातचीत और महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में अपनी बात रखते हुए विजय ने 1989 की विधानसभा घटना के दौरान जयललिता के साथ हुए दुर्व्यवहार और अपमान की ओर इशारा किया. यह विवाद तमिलनाडु विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्षी डीएमके के बीच चल रही एक बड़ी लड़ाई के बीच हो रहा है.