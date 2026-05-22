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शादी की खबरों पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, मैं चुपके से मैरिज...

कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार , 21 मई की शाम मुंबई में मंगलसूत्र और सिंदूर पहने नजर आई, जिसके बाद अफवाहें उड़ने लगी कि एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी कर ली है. यह अटकलें लगने लगीं कि शायद एक्ट्रेस ने लाइमलाइट से दूर, गुपचुप तरीके से शादी कर ली है. लेकिन अब उन्होंने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक न्यूज का आर्टिकल शेयर करते हुए सभी इस पर सफाई दी है. दरअसल गुरुवार को कंगना रनौत अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ बिल्डिंग से अपनी कार की ओर जा रही थीं, तभी उन्हें बिंदी, हरी चूड़ियां और सनग्सासेस पहने हुए भी देखा गया. बढ़ती अटकलों के बीच, कंगना ने आखिरकार अपनी 'गुपचुप शादी' की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी और साफ किया कि उन्होंने शादी नहीं की है, बल्कि वह लुक एक शूट के लिए था. शुक्रवार, 22 मई को कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि जब से उनकी 'गुपचुप शादी' की अफवाहें सुर्खियों में आने लगी हैं, तब से उन्हें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं.