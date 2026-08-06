ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'जनरेशन गटर' के बाद कंगना रनौत का अब झारखंड छात्र प्रदर्शन पर आया रिएक्शन, बोलीं- Gen-Z बच्चे वाकई में...

तमाम मुद्दों पर बात करने वाली कंगना रनौत ने आखिरकार झारखंड में हो छात्र प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानें उन्होंने क्या बोला है…

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती आई हैं. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन, जेन-जी, असम बाढ़ समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. अब उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र प्रदर्शन पर बात की है.

आज, गुरुवार (6 अगस्त) को संसद से बाहर निकलते समय कंगना रनौत ने मीडिया से बात की. मीडिया ने कंगना से झारखंड प्रदर्शन पर राय मांगीं, जिस पर कंगना रनौत ने कहा कि जेन-जी बच्चे वाकई कई पीड़ा से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या आज से ही नहीं, बल्कि कई दशकों से चली आ रही है.

कंगना ने एक बार फिर जेन-जी की बात करते हुए कहा, 'हमारे जेन-जी बच्चे वाकई में कई तरह की पीड़ा सहन कर रहे हैं. ये कई दशकों से जारी है. हम लोगों ने खुद देखा है. पेपर लीक की समस्या या कोई भी समस्या हो, हर जगह इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं. उन्हें अपनी मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला.'

झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की दशा के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की हालत बहुत खराब है. खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है. बच्चे कई दिनों से एक ही कपड़े में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

कंगना रनौत का बयान (ANI)

कंगना कहा, 'झारखंड में बच्चों की स्थिति बहुत खराब है. वहां, कोई जोमैटो, कोई स्विगी नहीं पहुंच रहा है. उन्हें तिरपाल लगाने तक की इजाजत नहीं मिल रही है. मैंने वहां के खाने की स्थिति देखी. वहां के बच्चों ने 2-2, 3-3 दिनों से कपड़े नहीं बदले हैं. वहां उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है. लेकिन वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

झारखंड में छात्र जेपीएसी, जेएसएससी और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर जोर-शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं. वे इन परीक्षाओं को रद्द करने, गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत शुरू कर दी है और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

KANGANA RANAUT ON HARKHAND PROTESTS
JHARKHAND PROTEST
JHARKHAND STUDENT PROTESTS
कंगना रनौत झारखंड छात्र प्रदर्शन
KANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.