Delhi Protest: छात्रों की पिटाई-भद्दी भाषा पर कंगना रनौत का रिएक्शन, बोलीं- जब बोला है, तो सुनना भी पड़ेगा
कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक नई स्टोरी साझा की है, जिसमें एक्ट्रेस ने पीटे गए प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथ लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: कंगना रनौत ने बीते सोमवार, 27 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े हालिया छात्र प्रदर्शनों में शामिल लोगों की आलोचना करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज शेयर करते हुए, कंगना रनौत ने प्रदर्शनों के वीडियो को 'उल्टी लाने वाला' बताया. प्रदर्शनकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि वायरल क्लिप्स देखने के बाद उन्हें 'डिजिटल डिटॉक्स' की जरूरत है. इस बयान के बाद कंगना ने एक और नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों द्वारा पीटे गए प्रदर्शनकारियों की बात की है.
27 जुलाई को कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी. जेन-जी के प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर तो उल्टी आ जाती है. जिस तरह से वे बात करते हैं और जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं.'
एक्ट्रेस ने प्रदर्शन करने वाले जेन-जेड की परवरिश पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैंने कभी किसी फ्रेम में एक साथ इतनी अजीब और भद्दी चीजें नहीं देखीं. छी! इन्हें कौन पैदा कर रहा है और इनकी परवरिश कैसे हो रही है?'
जेन-जेड को कॉकरोच कहते हुए उन्होंने कहा, 'भारत अलग-अलग तरह के खूबसूरत लोगों का देश है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हैं. आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते और बर्ताव भी करते हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बस आप दुनिया के सामने अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती ही परोस रहे हैं. इन रील्स ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया है. अब मुझे ठीक होने के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' की जरूरत है.'
इस पोस्ट के बाद आज, 28 जुलाई को कंगना ने नया इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जेन-जी को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'जो प्रदर्शनकारी अपनी गंदी और अपमानजनक रीलों के कारण सड़कों पर आम लोगों द्वारा पिटाई और दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो तो पब्लिक भी तुमको डैमेज करेगी, अगर तुमको देश और लीडरशीप से प्रॉब्लम है और तुमने सार्वजनिक रूप से खूब गंदी-गंदी गालियां दी तो अब उनकी सुनो जो इस देश से प्यार करते हैं और इस सरकार को वोट की पावर से लेके आए हैं. क्योंकि बोलने का हक उनको भी है. अब रोने वाली कोई बात नहीं. हर क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है अगर अभी तक पढ़ाई करके कारण और प्रभाव समझ नहीं आया है तो अब आ जाएगा, और बहुत अच्छे से समझ आएगा.'
यह बहस सोशल मीडिया पर भी फैल गई, जहां कई यूजर्स ने एक्ट्रेस पर प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए नीट (NEET) पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं को नजरअंदाज़ करने का आरोप लगाया. वहीं, कुछ लोगों ने बॉलीवुड में उनके समय से इसकी तुलना की और उनके बयानों में निरंतरता पर सवाल उठाए.
बता दें, यह विवाद उस छात्र आंदोलन के बाद सामने आया है जो 25 जुलाई को खत्म हुआ था और जिसके नतीजे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.