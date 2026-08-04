उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत का आया रिएक्शन, बोलीं- अश्लील और वल्गर जोक्स...
विजय और तृषा कृष्णन के खिलाफ वल्गर स्पीच को लेकर उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक नया बयान सामने आया है. इस बार का बयान ना किसी प्रोटेस्ट पर है, ना किसी एक्ट्रेस पर. इस बार एक्ट्रेस की प्रतिक्रिया एक्टर और नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर है.
कंगना रनौत ने डीएमके नेता और एक्टर उदयनिधि स्टालिन से जुड़े विवाद पर अपनी राय रखी है. तमिलनाडु में एक जनसभा के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. हालांकि उन्हें जमानत मिल गई और वे अपने घर लौट आए हैं. कंगना रनौत ने उनकी गिरफ्तारी पर इंस्टाग्राम के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है.
सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कंगना ने कहा कि सार्वजनिक रूप से इस तरह के भद्दे मजाक करना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल पोस्ट किया और लिखा, 'किसी भी सभ्य समाज में भद्दी गालियां देने, डबल मीनिंग वाले अश्लील और वल्गर जोक्स करना स्वीकार नहीं किया जा सकता.'
उन्होंने आगे कहा कि उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी से एक अच्छी मिसाल कायम होगी. कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, 'इस अपराध के लिए मिस्टर स्टालिन को जेल भेजा गया था. हो सकता है कि वे अब जमानत पर बाहर हों, लेकिन यह एक अच्छी मिसाल है.'
इससे पहले, एक्ट्रेस और नेता खुशबू सुंदर ने भी उदयनिधि की टिप्पणी की निंदा की थी. खुशबू सुंदर ने इस टिप्पणी को 'भद्दी, सस्ती और बेहद अपमानजनक' बताया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'अगर ऐसी सोच वाले लोग किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने और एक दिन राज्य पर शासन करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान ही हमारी मदद करे.'
Heard #Udhayanidhi Stalin's speech. It was crass, cheap and deeply derogatory; reflecting the very political culture he seems eager to inherit.— KhushbuSundar (@khushsundar) August 4, 2026
If those with such a mindset aspire to lead a political party and one day govern the state, then God help us. What else can one expect…
उन्होंने आगे कहा, 'महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उन्हें अपनी मनमर्जी के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जब आपको पता हो कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के काम, विजन या नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर सकते, तो व्यक्तिगत अपमान और अभद्रता का सहारा लेना सबसे आसान रास्ता बन जाता है.' खुशबू ने उदयनिधि से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की भी मांग की.
बता दें, इससे पहले भी कंगना ने कई मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है. उन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट, जेन-जी, ऋतिक रोशन पर पोस्ट कर सुर्खियां बटोरीं. अब, उनकी इस प्रतिक्रिया से लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी बातों और उदयनिधि के भाषण से जुड़े बड़े विवाद, दोनों पर बहस छेड़ दी है.