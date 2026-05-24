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कंगना रनौत को आई वैजयंतीमाला की याद, नोट में लिखी दिल की बात, कहा- कुछ लोग दिव्य होते हैं और उनका जन्म...

कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस-राजनेता कंगना रनौत ने एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर वैजयंतीमाला की तारीफ की है. उन्होंने वैजयंतीमाला को 'दिव्य' बताया और भारतीय सिनेमा और डांस में उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान की सराहना की. 23 मई को कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वैजयंतीमाला का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें वह पारंपरिक पोशाक में क्लासिकल डांस कर रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस एक्ट्रेस की प्रतिभा की तारीफ की. क्वीन एक्ट्रेस ने लिखा, 'एक हल्की सी याद दिलाना चाहूंगी कि इस धरती पर रहने वाला हर कोई इंसान नहीं होता. कुछ लोग दिव्य होते हैं और उनका जन्म केवल इसलिए होता है ताकि आम इंसान उनकी पूजा कर सकें.' इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग वैजयंतीमाला भी जोड़ा. हिंदी सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टारों में से एक मानी जाने वाली वैजयंतीमाला ने भरतनाट्यम और अर्ध-शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मुख्यधारा के बॉलीवुड सिनेमा में लाने में अहम भूमिका निभाई.