कंगना रनौत को आई वैजयंतीमाला की याद, नोट में लिखी दिल की बात, कहा- कुछ लोग दिव्य होते हैं और उनका जन्म...
कंगना रनौत ने दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंतीमाला को याद किया. उन्होंने उनकी कला और क्लासिकल डांसर की सराहना भी की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 24, 2026 at 3:55 PM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस-राजनेता कंगना रनौत ने एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर वैजयंतीमाला की तारीफ की है. उन्होंने वैजयंतीमाला को 'दिव्य' बताया और भारतीय सिनेमा और डांस में उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान की सराहना की.
23 मई को कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वैजयंतीमाला का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें वह पारंपरिक पोशाक में क्लासिकल डांस कर रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस एक्ट्रेस की प्रतिभा की तारीफ की.
क्वीन एक्ट्रेस ने लिखा, 'एक हल्की सी याद दिलाना चाहूंगी कि इस धरती पर रहने वाला हर कोई इंसान नहीं होता. कुछ लोग दिव्य होते हैं और उनका जन्म केवल इसलिए होता है ताकि आम इंसान उनकी पूजा कर सकें.' इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग वैजयंतीमाला भी जोड़ा.
हिंदी सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टारों में से एक मानी जाने वाली वैजयंतीमाला ने भरतनाट्यम और अर्ध-शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मुख्यधारा के बॉलीवुड सिनेमा में लाने में अहम भूमिका निभाई.
वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त, 1933 को हुआ था. उन्होंने महज 16 साल की उम्र में 1949 में तमिल फिल्म 'वाज़्हकाई' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. 1951 में फिल्म 'बहार' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा.
1954 में फिल्म 'नागिन' की जबरदस्त सफलता ने उन्हें पूरे देश में एक पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'देवदास', 'मधुमती', 'गंगा जमुना', 'संगम' और 'ज्वेल थीफ' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में शानदार अभिनय किया. पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक माना जाता है.
वैजयंतीमाला ने जनसेवा के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाया. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बुलावे पर राजनीति में कदम रखते हुए, उन्होंने 1984 से 1991 तक लोकसभा सांसद के रूप में सेवा की और बाद में 1993 से 1999 तक राज्यसभा के लिए नामित हुईं. इस दिग्गज कलाकार को भारत के कई सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें 1968 में पद्म श्री, 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2024 में पद्म विभूषण शामिल हैं.