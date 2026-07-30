WATCH: पार्टी से ड्रग्स तक, Gen-Z को 'जेनरेशन गटर' कहने के बाद वायरल हुए कंगना रनौत के पुराने Videos
जेन-जी को 'जेनरेशन गटर' कहने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 8:09 PM IST
हैदराबाद: जेन-जी को जेनरेशन गटर, 'अनैतिक' और 'अभद्र' कहने के बाद, एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह क्लिप 2018 की कान आफ्टर-पार्टी की है, जिसमें कंगना मजे करती हुई दिख रही हैं.
पिछले कुछ दिनों से, कंगना रनौत की इंस्टाग्राम स्टोरीज में ज्यादातर यही बात रही है कि युवा पीढ़ी कितनी 'खराब' है, खासकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे प्रोटेस्टर्स. कई स्टोरीज में, 40 साल की एक्ट्रेस ने उन्हें 'गटर जनरेशन' कहा और लिखा कि वे इतनी बदसूरत हैं कि घर-गृहस्थी संभालने वाली महिला भी नहीं बन सकतीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि ये लड़कियां पार्टी करने, ड्रग्स और शराब लेने और अनगिनत लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनके पुराने इंटरव्यू निकालकर उनके बयानों का जवाब दिया.
एक वीडियो, जिसे 2018 के कान फिल्म फेस्टिवल का बताया जा रहा है, में उनके शामिल होने के समय का है. ब्लू स्कार्फ के साथ ब्लैक सीक्विन्ड ड्रेस पहने कंगना डांस करती, पार्टी करती और मजा करती हुई नजर आ रही हैं.
Kangana Ranaut about women recently: 🎙️— daksh. (@mythicbxrn) July 28, 2026
" here's a new generation of so called westernized women. i call them generation gutter. they have nothing to offer to system. they are so ugly they can't become home makers either. they aren't good at studies but they flaunt their… pic.twitter.com/XuMHrL79oJ
फिर से सामने आए शुरुआती वीडियो में से एक 2019 के एक इंटरव्यू का था, जिसमें कंगना रनौत ने कहा था कि माता-पिता को अपने बच्चों की सेक्सुअल आजादी में दखल नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'जब मेरे माता-पिता को पता चला कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूं, तो वे पूरी तरह हैरान रह गए. मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या उम्मीद थी.'
As a Gen Z,— रेवती (@Shinde_Revati21) July 30, 2026
I strongly condemn her Remarks🙌🏻
See how Kangana exposing Kangana😭 pic.twitter.com/FzeHN91MQY
जहां एक तरफ कंगना रनौत आजकल महिलाओं के ड्रग्स लेने के बारे में बात कर रही हैं, वहीं 2020 का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह घर छोड़ने के बाद 15 साल की उम्र में ड्रग्स की लत लगने के बारे में बात कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'घर से भागने के कुछ ही समय बाद, एक-दो साल में ही मैं फिल्म स्टार और ड्रग एडिक्ट बन गई थी. मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई थी जिनसे मुझे सिर्फ मौत ही अलग कर सकती थी. जरा सोचिए, मैं अपनी टीनएज में कितनी खतरनाक थी.'
What kind of job do you think Kangana Ranaut could get, based on their knowledge, if they took competitive exams?🤔#KanganaRanaut pic.twitter.com/GAeFtKt40o— ZERO BAKWAS (@ZeroBakwas) July 29, 2026
इसके अलावा, उनका वह विवादित बयान भी फिर से चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को मिली आजादी 'भीख' थी, जबकि 'असली आजादी' 2014 में मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए. उन्होंने कहा, 'वह आजादी नहीं थी. वह भीख थी। हमें असली आजादी 2014 में मिली.'