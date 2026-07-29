ETV Bharat / entertainment

WATCH: कंगना रनौत का PM मोदी सेल्फी स्टाइल में नया वीडियो, Gen-Z पर फिर बोलीं- हम इस तरह का बर्ताव

29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने बताया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर ये रील बनाई है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, 'हमारे पीएम जी से प्रेरणा लेकर एक सेल्फी वीडियो पोस्ट कर रही हूं. मेरे विचारों के बारे में अपने विचार मुझे जरूर बताएं. साथ ही गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.'

हैदराबाद: कंगना रनौत और सौरव दास के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है. बीजेपी सांसद और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रवक्ता के बीच जेन-ज़ी' प्रोटेस्ट विवाद को लेकर निजी हमले हो रहे हैं. सार्वजनिक बहस का यह नया दौर तब शुरू हुआ जब दास ने स्टूडेंट मूवमेंट पर कंगना रनौत की आलोचना को खारिज कर दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट के जरिए सीधे उन पर निशाना साधा है.

वीडियो में कंगना कहती हैं, 'नमस्ते दोस्तों ये रील मैं कुछ लोगों के बंधूं के लिए बना रही हूं क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो की गटर चाप अनैतिक अशलील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बजूर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि हम अपने समाज में ये सब स्वीकार नहीं करते. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अशलील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुलाइज कर दे हमारे घर के बजूर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो. हम इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे.'

कुछ लोग मेरे खिलाफ गैंगअप कर रहे हैं. वो ये नहीं बताएगी कि मैंने स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की कितनी तारीफ की है. वह आगे कहती हैं, 'हमारे देश के जेन-जी हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है, नीट के छात्रों को मैंने खुद कितनी बधाई दी. और ऐसे बच्चे जो परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारे टीम में, हमारे घरों में भी ऐसे जेन-जी भाई-बहन हैं, जो बहुत सारे काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए लोग इतना ज्यादा बिक चुके हैं.'

वह आगे कहती हैं, 'मैं यहीं कहूंगी कि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है, वो यही हैं कि वो इवोल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है, इसलिए प्लीज आप इवोल्व हो. सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं.'