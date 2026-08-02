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ऋतिक रोशन के कमेंट पर आग बबूला हुईं कंगना रनौत, बोलीं- आग में घी डालना और अपने पार्टनर को...

'माफी' मांगने वाली पोस्ट पर ऋतिक रोशन के कमेंट के बाद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने एक्टर को खरी-खोटी सुनाई है.

Kangana Ranaut Hrithik Roshan
कंगना रनौत/ऋतिक रोशन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 10:50 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी बेबाक प्रतिक्रियाओं को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने को-स्टार ऋतिक रोशन के एक कमेंट को लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऋतिक रोशन ने एक वायरल ट्रेंड पर अपनी बात रखी, जिससे उनके और कंगना रनौत के बीच 2016 का जुड़ा विवाद की यादें फिर से ताजा हो गईं. इस ट्रेंड का नाम था 'हमें ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए'. यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब कंगना ने शिक्षा सुधारों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी की थी. इसके बाद कंगना रनौत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

यह मामला तब शुरू हुआ जब राइटर फ्रेडी बर्डी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए.' इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऋतिक ने खुद को सोशल मीडिया पर चल रही बातों से अलग रखा और कहा कि कोई भी राय बनाने से पहले वे वेरिफाइड फैक्ट्स का इंतजार करना पसंद करते हैं.

Hrithik Roshan comment
माफी वाले पोस्ट पर ऋतिक रोशन का कमेंट (Instagram)

उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए 'A' का साथ देना क्योंकि अब तुम्हें 'B' पसंद नहीं है, हमारे समाज की एक बड़ी और गहरी समस्या का छोटा सा हिस्सा है. मैं सही संदर्भ और तथ्यों पर आधारित बात का इंतजार करूंगा. वही सही होगा. लेकिन फिर, अब किसे परवाह है, है ना?'

ऋतिक का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे कंगना रनौत के साथ उनके लंबे समय से चल रहे विवाद से जोड़कर देखा. कुछ घंटों के बाद, कंगना रनौत ने ऋतिक के रिएक्शन के बारे में एक न्यूज आर्टिकल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और उस पर कड़े शब्दों में अपनी बात कही. कंगना ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ऋतिक को सबा आजाद के रूप में प्यार मिल गया है. साथ ही, उन्होंने ऋतिक से कहा कि वे ऐसे कमेंट्स करने के बजाय, जो उनके हिसाब से विवाद को फिर से हवा देते हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं जो उनके नाम पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

उन्होंने लिखा, 'डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको अपना परफेक्ट मैच, सबा आजाद मिल गई हैं और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं. आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और किसी महिला को इस तरह परेशान करना आपको शोभा नहीं देता. इसके बजाय, आपको उन सभी लोगों की निंदा करनी चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान और बुली कर रहे हैं. आग में घी डालना और अपने पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें. उम्मीद है कि आपको सही बात समझ आएगी और आप बेमतलब के कमेंट्स करना बंद कर देंगे.'

ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच झगड़ा 2016 की शुरुआत में तब शुरू हुआ, जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक के अपने प्रति व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि एक्स का ध्यान खींचने के लिए ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करते हैं. मेरे लिए वह चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं पुरानी बातों को फिर से नहीं कुरेदती.'

उन्होंने ऋतिक को 'सिली एक्स' कहा और बाद में दावा किया कि अनुराग बसु की 2010 की एक्शन-रोमांस फिल्म 'काइट्स' और राकेश रोशन की 2013 की सुपरहीरो फिल्म 'कृष 3' की शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋतिक को डेट किया था.

ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस भी भेजा, जिसमें उनसे माफी मांगने और अपनी बातों पर सफाई देने को कहा गया. उन्होंने कंगना पर मानहानि का केस किया, क्योंकि जब दोनों डेट कर रहे थे, तब ऋतिक इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान के साथ शादीशुदा थे. कंगना ने भी ऋतिक पर केस कर दिया, जिससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई. इस लड़ाई में कई ऐसे ईमेल शामिल थे जो उनके कथित रिश्ते के दौरान और उसके बाद एक-दूसरे के बीच भेजे गए थे और बाद में लीक हो गए थे.

यह नई बहस तब शुरू हुई जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर कंगना की टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्त सौरव दास के साथ उनकी पब्लिक बहस हुई. कंगना को जवाब देते हुए, सौरव दास ने मजाक में कहा कि उनके दोस्तों को लगा कि शायद उन्होंने ऋतिक रोशन से उनकी शक्ल की वजह से उन्हें चुना है.

उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, 'तुम यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो. शायद इसीलिए कंगना तुम पर हमला कर रही है'.' यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे मीम्स बनने लगे और ऋतिक और कंगना के पास्ट पर फिर से चर्चा शुरू हो गई थी.

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