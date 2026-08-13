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'गटर से निकलते हैं कॉकरोच', कंगना रनौत ने Gen-Z वाले विवादित बयान पर अब ये क्या कह डाला

कंगना ने कहा कि जो लोग खुद को 'कॉकरेच' मानती हैं, उन्हें गटर से जोड़े जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (ians)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 3:07 PM IST

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हैदराबाद: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जनरेशन-जेड प्रदर्शनकारियों के बारे में अपने विवादित 'जनरेशन गटर' वाले बयान का जोरदार बचाव किया है. मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद के बाहर एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि उनकी बयान प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग पर था, ना कि भारत की पूरी जनरेशन-जेड आबादी पर. उनके इस बयान की पहले जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन यह उनके रुख को स्पष्ट करने का एक और प्रयास था. कंगना ने कहा कि जो लोग खुद को 'कॉकरेच' मानती हैं, उन्हें गटर से जोड़े जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

युवा भारतीयों का अपमान करने के आरोपों को खारिज करते हुए, रनौत ने गुरुवार को कहा, 'जो लोग खुद को कॉकरेच कहते हैं, और हम कहते हैं कि कॉकरेच नालियों से निकलते हैं. इसमें क्या गलत है? अगर लोग खुद को कॉकरेच कहते हैं, और हम कहते हैं कि नाली उनका घर है, तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए?

अभिनेता से राजनेता बने इस शख्स ने आगे कहा, 'मैं खुद को कॉकरेच तो बिल्कुल नहीं मानती. अगर कोई मुझसे कहे कि मैं नाले में रहती हूं, तो मैं इससे इनकार करूंगी, लेकिन अगर कोई खुद को कॉकरेच कहता है, तो जाहिर है, वह नाले में ही रहेगा और कहां रह सकता है?"

उन्होंने युवाओं के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी करने से भी इनकार किया. उन्होंने कहा, 'अगर कुछ युवा नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, या अगर हम नशीली दवाओं, सट्टेबाजी, जुए या डार्क वेब से जुड़ी लत के मौजूदा चलन पर चर्चा करते हैं, तो युवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग को संबोधित करने का मतलब यह नहीं है कि मैं सभी के बारे में एक सामान्य बयान दे रही थी. क्या मैंने कहा कि सभी युवा गटर में रहने लायक हैं? मैंने विशेष रूप से कुछ लोगों या कुछ महिलाओं का जिक्र किया था'.

क्या है पूरा मामला?

ये टिप्पणियां दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आई हैं, जहां हजारों छात्र NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के विरोध में और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए थे. 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शन और भी उग्र हो गए.

सरकार द्वारा कई मांगों को स्वीकार करने के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी दिन अपना आंदोलन वापस ले लिया.

कुछ दिनों बाद, रनौत ने विरोध प्रदर्शन के फुटेज और कुछ प्रतिभागियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज साझा कीं. फुटेज को घृणित बताते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने जीवन में कभी एक जगह पर इतनी कुरूपता नहीं देखी. जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शन के ये वीडियो घिनौने हैं. जिस तरह से वे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कभी भी हर फ्रेम में एक साथ इतना घिनौना और इतना भद्दा कुछ नहीं देखा.

कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, "आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते और व्यवहार करते हैं. इसमें कोई विरोधाभास या अंतर नहीं है, बस आप दुनिया को अपनी गंदगी, कचरे और कुरूपता से भर रहे हैं'.

इंस्टाग्राम पोस्ट पर साझा की गई उनकी शुरुआती टिप्पणियों ने विपक्षी राजनेताओं, फिल्म उद्योग जगत की हस्तियों और सोशल मीडिया यूजर्स जिनमें अभिनेता सोनू सूद , एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और कांग्रेस नेता भाई जगताप शामिल हैं, की ओर से तीखी आलोचना को आकर्षित किया था.

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