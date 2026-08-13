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'गटर से निकलते हैं कॉकरोच', कंगना रनौत ने Gen-Z वाले विवादित बयान पर अब ये क्या कह डाला

कंगना रनौत ( ians )

हैदराबाद: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जनरेशन-जेड प्रदर्शनकारियों के बारे में अपने विवादित 'जनरेशन गटर' वाले बयान का जोरदार बचाव किया है. मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद के बाहर एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि उनकी बयान प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग पर था, ना कि भारत की पूरी जनरेशन-जेड आबादी पर. उनके इस बयान की पहले जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन यह उनके रुख को स्पष्ट करने का एक और प्रयास था. कंगना ने कहा कि जो लोग खुद को 'कॉकरेच' मानती हैं, उन्हें गटर से जोड़े जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए. युवा भारतीयों का अपमान करने के आरोपों को खारिज करते हुए, रनौत ने गुरुवार को कहा, 'जो लोग खुद को कॉकरेच कहते हैं, और हम कहते हैं कि कॉकरेच नालियों से निकलते हैं. इसमें क्या गलत है? अगर लोग खुद को कॉकरेच कहते हैं, और हम कहते हैं कि नाली उनका घर है, तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? अभिनेता से राजनेता बने इस शख्स ने आगे कहा, 'मैं खुद को कॉकरेच तो बिल्कुल नहीं मानती. अगर कोई मुझसे कहे कि मैं नाले में रहती हूं, तो मैं इससे इनकार करूंगी, लेकिन अगर कोई खुद को कॉकरेच कहता है, तो जाहिर है, वह नाले में ही रहेगा और कहां रह सकता है?" उन्होंने युवाओं के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी करने से भी इनकार किया. उन्होंने कहा, 'अगर कुछ युवा नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, या अगर हम नशीली दवाओं, सट्टेबाजी, जुए या डार्क वेब से जुड़ी लत के मौजूदा चलन पर चर्चा करते हैं, तो युवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग को संबोधित करने का मतलब यह नहीं है कि मैं सभी के बारे में एक सामान्य बयान दे रही थी. क्या मैंने कहा कि सभी युवा गटर में रहने लायक हैं? मैंने विशेष रूप से कुछ लोगों या कुछ महिलाओं का जिक्र किया था'. क्या है पूरा मामला?