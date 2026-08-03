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कंगना रनौत का क्रिप्टिक पोस्ट, ऋतिक के बाद सोनाक्षी सिन्हा को लिया आड़े हाथ! कहा- पॉकेटमार जैसी...

कंगना रनौत का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने उस पोस्ट को लाइक करने से इनकार किया, जिसमें बॉडी-शेमिंग की बात की गई है.

Kangana Ranaut Sonakshi Sinha
कंगना रनौत/सोनाक्षी सिन्हा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 6:33 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई हैं. देश में चल रहे कई मुद्दों पर बेबाक अंदाज में जवाब देने वाली कंगना का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी सफाई से ऐसी अटकलें लगने लगीं कि वह इशारों-इशारों में साथी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की बात कर रही थीं.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वायरल स्क्रीनशॉट सामने आया. इसमें दावा किया गया कि कंगना रनौत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया था. इस पोस्ट में एक अनजान एक्ट्रेस की आलोचना की गई थी. आरोप था कि उसने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान तो आवाज उठाई थी, लेकिन झारखंड में छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर वह चुप रही.

पोस्ट में लिखा था, 'नाम नहीं लूंगा, पर एक मोटी नीट प्रोटेस्ट पर कूद-कूद कर वीडियो बना रही थी. पर झारखंड प्रोटेस्ट के समय मुंह बंद है.' इस पोस्ट पर हैशटैग के साथ लिखा है- 'पहचान कौन'?

स्क्रीनशॉट वायरल होने के कुछ ही समय बाद, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने उस पोस्ट को लाइक किया था और इस दावे को झूठा बताया. हालांकि, इसे खारिज करते हुए एक्ट्रेस ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिससे अब ऑनलाइन नई अटकलें शुरू हो गई हैं.

Kangana Ranaut
कंगना रनौत का पोस्ट (Instagram)

कंगना ने कहा कि पोस्ट पर उनके 'लाइक' का स्क्रीनशॉट फेक था और वह किसी को इस तरह बॉडी शेम नहीं करती. हालांकि, उस अनजान एक्ट्रेस के बारे में उनके अपने शब्द भी कुछ कम कठोर नहीं थे.

सोमवार, 3 अगस्त को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा है, 'आजकल बहुत सी फेक न्यूज फैल रही हैं, और मेरे बारे में भी ऐसी ही एक फेक बात चल रही है. मैं कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती.'

उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक एक्ट्रेस के बारे में लिखा है, 'मैंने एक ऐसी एक्ट्रेस को देखा है जो आजकल जेबकतरे की तरह कपड़े पहनती और बात करती है- हाफ पैंट और उल्टी कैप पहनकर, जेबकतरे जैसा बर्ताव करते हुए वह प्रोटेस्ट करने वालों के घटिया व्यवहार को बढ़ावा देती है. मुझे हमेशा लगता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सीधे तौर पर दिखाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. प्यारी साथी एक्ट्रेस, अगर तुम्हारा आदमी तुम्हें जेबकतरे जैसा महसूस करवा रहा है, तो मुझे अफसोस है. तुम पहले कितने अच्छे ढंग से कपड़े पहनती और बात करती थीं, अब तुम्हें क्या हो गया है?'

एक्ट्रेस की स्टाइलिंग के बारे में बात करते हुए कंगना ने आखिरी में लिखा है, 'राय तुम्हारी अपनी है, लेकिन तुम अपनी स्टाइलिंग को बेहतर बना सकती हो. अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.' हालांकि कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना ​​था कि ये बातें सोनाक्षी के लिए कही गई थीं.

एक्ट्रेस ने इन दावों की न तो पुष्टि की है और न ही इनका खंडन किया है, और कंगना की इंस्टाग्राम स्टोरी में भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई है जिसका उन्होंने जिक्र किया था. फिलहाल, सोनाक्षी ने वायरल पोस्ट या कंगना के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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