'भारत भाग्य विधाता' के प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंचीं कंगना, बोलीं- पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
कंगना रनौत अपनी नई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंचीं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की.
Published : June 11, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 1:43 PM IST
जोधपुर: फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहा कि उनके नेतृत्व में देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. अपनी आने वाली फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के प्रीमियर के लिए गुरुवार को कंगना जोधपुर पहुंची.
पीएम मोदी की तारीफ: एयरपोर्ट पर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत के दौरान कंगना ने कहा कि दुनिया जब युद्ध से ग्रस्त है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. प्रधानमंत्री को दुनिया सबसे ज्यादा रेटिंग दे रही है. उन्होंने इसे उनके नेतृत्व की शुरुआत बताया और आने वाला दशक देखने की उम्मीद जताई.
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फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर: कंगना ने अपनी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के बारे में बताया कि इसके प्रेरणा स्रोत देश के वे हजारों भाई-बहन कर्मचारी हैं, जो दिन-रात देश को बनाने में जुटे रहते हैं. उन्होंने बताया कि फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर जोधपुर में रखा गया है. अभिनेता जॉन अब्राहम को फिल्म का टाइटल देने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया. एयरपोर्ट से कंगना सीधे सिनेमा हॉल के लिए रवाना हो गईं जहां प्रीमियर आयोजित किया गया.
2024 में किया था रोड शो: पूर्व में कंगना रनौत 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जोधपुर आई थीं. उस समय उन्होंने सर तन से जुदा जैसे मुद्दों पर बात की थी. जोधपुर के अलावा उन्होंने बाड़मेर और पाली में भी चुनाव प्रचार किया था.
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