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कंगना रनौत-ऋतिक रोशन कंट्रोवर्सी: कब और क्यों रूमर्ड एक्स कपल में हुई थी नोकझोक?, क्या था पूरा विवाद, जानें

ऋतिक ने क्लियर और सार्वजनिक रूप से इनकार किया. उन्होंने कहा, 'कंगना रनौत के साथ अफेयर होने की बातें असंभव है. उन्होंने टेलीविजन पर आकर किसी भी तरह के निजी संबंध से इनकार किया. 5 अक्टूबर 2016 को उन्होंने फेसबुक पर एक बड़ा नोट पोस्ट किया. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पासपोर्ट रिकॉर्ड में जनवरी 2014 में पेरिस की यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस तारीख को कंगना ने दावा किया था कि उनकी सगाई वहीं हुई थी. सुजैन खान ने भी इस मामले में दखल देते हुए पुष्टि की कि ऋतिक और कंगना की वायरल हो रही अंतरंग तस्वीर फर्जी थी. यह तस्वीर एक पार्टी में ली गई थी जिसमें उनके कुछ कॉमन दोस्त भी मौजूद थे.

ऋतिक ने कंगना को कानूनी नोटिस भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगने और उनके कथित अफेयर के बारे में क्लेरीफिकेशन देने की मांग की, जिसे उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया. उनके आधिकारिक बयान में कहा गया था, 'कोई भी निजी बात जब सार्वजनिक हो जाती है तो अटकलें और बिना बात के विवाद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आम जनता को पूरी सच्चाई का पता नहीं होता. इसमें शामिल सभी लोगों के सम्मान में, मैंने इस मामले को निजी रखने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया. मुझसे चुप रहने का अनुरोध किया गया था और मैंने दो साल तक ऐसा ही किया. उनकी कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि कंगना ने उन्हें 1,439 ईमेल भेजे थे, जो मानसिक उत्पीड़न के बराबर थे.

फिर 2016 की शुरुआत में एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि 'एक्स-कपल पब्लिसिटी के लिए ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें क्यों करते हैं? उन्होंने ऋतिक का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था. बॉलीवुड तुरंत समझ गया कि उनका इशारा किसकी ओर था. उस एक वाक्य ने बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कड़वे, सबसे सार्वजनिक और सबसे कानूनी रूप से जटिल विवादों में से एक को जन्म दिया था.

हैदराबाद: ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने पहली बार 2010 में फिल्म 'काइट्स' में साथ काम किया था. फिर 2013 में 'कृष 3' में. ऋतिक के दिसंबर 2013 में अपनी पत्नी सुजैन खान से अलग होने के बाद दोनों के बीच रिश्ते की अफवाहें फैलने लगी थी. एक साल से ज्यादा समय तक दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया था.

ऋतिक ने 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई व्यक्ति उनकी पहचान का इस्तेमाल करके उनके नाम से फर्जी ईमेल आईडी से कंगना को ईमेल भेज रहा है. आईपीसी की धारा 419 के तहत धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत पहचान की चोरी का मामला दर्ज किया गया. कंगना के वकील ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उनका ईमेल 25 मई 2014 से पहले ही हैक हो गया था और उस तारीख के बाद उनके खाते से प्राप्त किसी भी ईमेल को प्रामाणिक नहीं माना जाना चाहिए. दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए पेश किया. यह जांच कई वर्षों तक चलती रही लेकिन इसका कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला.

कंगना ने दावा किया कि जब ऋतिक सुजैन खान से शादीशुदा थे, तब वे सात साल तक रिश्ते में रहे. जब ऋतिक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, तो उन्होंने यह कहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया कि वह कोई 'नासमझ' नहीं हैं. उन्होंने ऋतिक को जवाबी कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी दी कि वे अपना बयान वापस लें, अन्यथा उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाएगा. उन्होंने ऋतिक के खिलाफ गोपनीय ईमेल और तस्वीरों के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जो उनके साथ रिश्ते में रहने के दौरान की थीं.

ऋतिक के फेसबुक बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया. उन्होंने लिखा, 'दो हाई-प्रोफाइल हस्तियों के बीच कथित तौर पर सात साल तक चले एक भावुक प्रेम प्रसंग का कोई सुराग नहीं है. कोई सबूत नहीं, कोई पैपराजी तस्वीरें नहीं, कोई गवाह नहीं, यहां तक ​​कि जनवरी 2014 में पेरिस में हुई कथित सगाई की कोई सेल्फी जैसी कोई यादगार चीज भी नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी आदान-प्रदान या किसी भी प्रकार के रोमांटिक रिश्ते का सबूत हो.

फरहान अख्तर ने एक खुले पत्र में इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि कंगना के पास कोई संदेश नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, यहां तक ​​कि उनकी कथित पेरिस सगाई की भी कोई तस्वीर नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि सबूतों की कमी पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है. इस पूरे विवाद में से एक में, जब 'चरित्रहीन कंगना' शीर्षक से एक ट्विटर ट्रेंड ने उन्हें ऑनलाइन निशाना बनाना शुरू किया, तो ऋतिक ने पोस्ट किया, 'किसी दूसरे को आंकना चरित्रहीनता है. चाहे जो भी मामला हो. गुस्सा कंट्रोल करो और प्रेम को दिशा दो'.

फरवरी 2021 में, शिकायत के पांच साल बाद, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया. वे कमिश्नर कार्यालय स्थित क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट पहुंचे, दो घंटे से अधिक समय तक अंदर रहे और प्रेस से बात किए बिना चले गए. कंगना ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'दुनिया कहां से कहां पहुंच गई मगर मेरा सिली एक्स अभी भी वहीं है उसी मोड़ पर जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला'. यह मामला कभी भी निर्णायक रूप से सुलझा नहीं.

जुलाई 2026 में कंगना रनौत ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को 'गटर जेनरेशन' कहा और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली महिलाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए कहा कि उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि कंगना उन्हें निशाना बना रही हैं क्योंकि वे युवा ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं. यह टिप्पणी तुरंत वायरल हो गई. सोशल मीडिया यूजर्स ने 2016 के विवाद को फिर से ताजा करते हुए 'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड शुरू कर दिया.

फ्रेडी बर्डी की इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ऋतिक रोशन ने जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें बदलती जन राय के आधार पर पक्ष लेने वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है और बातचीत भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए'.