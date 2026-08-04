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'आजादी भीख में मिली' से 'जेनरेशन गटर' तक, कंगना रनौत के 5 पॉपुलर कंट्रोवर्शियल बयान, एक-एक ने बढ़ाया देश का पारा

2021 के आखिर में, एक इवेंट के दौरान कंगना रनौत ने दावा किया था कि 1947 में भारत को मिली मुश्किल से हासिल आजादी असल में 'भीख' थी. उन्होंने यह भी कहा कि देश को 'असली आजादी 2014 में मौजूदा सरकार के बनने के बाद ही मिली. उनके इस बयान की राजनेताओं, इतिहासकारों और आम नागरिकों ने कड़ी आलोचना की. सभी का मानना ​​था कि इससे भारत के आजादी के स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान का अपमान हुआ है.

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विशाल प्रदर्शन के चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. दिल्ली प्रोस्टेट के सफल होने में सबसे बड़ा हाथ जेन-जी का बताया है, जिन्हें कंगना रनौत ने 'जेनरेशन गटर' कहकर नया विवाद छेड़ दिया. इसके बाद से कंगना रनौत लोगों के निशाने पर हैं और उन्हें लगतार उनके इस बयान से ट्रोल किया जा रहा है. यह पहली बार नहीं है, जब कंगना ने विवादित बयान दिया है. बात करेंगे एक्ट्रेस के उन पांच बड़े विवादित बयानों की जिनसे देश का माहौल गर्मा गया था.

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद लोगों में भारी तनाव के बीच, कंगना रनौत ने इस मामले को संभालने के मुंबई पुलिस के तरीके की खुलकर आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें शहर में असुरक्षित महसूस हो रहा है और उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से कर दी थी. उनके इन बयानों पर स्थानीय नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और राज्य प्रशासन के साथ उनका जबरदस्त विवाद हुआ, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी.

3. बॉलीवुड में नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) पर बहस की शुरुआत (2017)

पॉपुलर टॉक शो 'कॉफी विद करण' में गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं कंगना रनौत ने शो के होस्ट करण जौहर को फिल्म इंडस्ट्री में 'नेपोटिज्म का बॉस' (भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला) कहा था. उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े नामों पर 'मूवी माफिया' चलाने का आरोप लगाया था. जो बाहरी लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं. उनकी इन बातों ने बॉलीवुड में इंडस्ट्री के लोगों को मिलने वाले फायदे और बाहरी लोगों के संघर्ष को लेकर एक बड़ी और लंबी सार्वजनिक बहस छेड़ दी थी. कंगना के इस बयान के बाद से स्टारकिड्स लोगों के निशाने पर गए थे.

4. किसान आंदोलन (2020–2021) पर बयान

रद्द हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ हुए बड़े पैमाने पर किसान विरोध-प्रदर्शनों के दौरान, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कई विवादित पोस्ट किए. उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारी बाहरी या चरमपंथियों से जुड़े थे. उनके इन बयानों के कारण उनकी फिल्म की शूटिंग वाली जगहों के बाहर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुए, उन्हें कई कानूनी नोटिस मिले और विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की. वहीं, एक लेडी कॉन्स्टेबल ने उन्हें एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान थप्पड़ भी जड़ दिया था.

5. 'जेनरेशन गटर' - जेन Z पर कमेंट (2026)

हालिया विवाद इस वक्त बहुत चर्चा में है. एक सांसद के तौर पर, कंगाना रनौत ने राजनीतिक और सिस्टम से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों का कंटेंट शेयर करने वाले युवा छात्रों और Gen Z के लोगों के बारे में तीखी आलोचना वाले रिएक्शन देकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया. उनमें से एक गुट को 'जेनरेशन गटर' (Generation Gutter) तक कह डाला. उन्होंने उन पर सांस्कृतिक अश्लीलता और उनके लाइफस्टाइल पर आरोप लगाया, जिसके कारण देश में बवाल मच गया और राजनीतिक मर्यादा को लेकर मीडिया में उनकी काफी आलोचना हुई.