'कमाल कर दिया, वेल डन ब्रो', सलमान खान ने की पायलट स्मिट माच्छर की बहादुरी की तारीफ
हमले के दौरान विमान 34,000 फीट की ऊंचाई से सीधा 17,000 फीट से अधिक नीचे तक आ गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: भारतीय पायलट स्मित मच्छर इस वक्त पूरी दुनिया के हीरो बने हुए हैं. उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हवा में 150 से ज्यादा पैसेंजर की जान बचाई. इस घटना में वह बुरी तरह घायल हुए और पूरी दुनिया उनकी ठीक होने की दुआ कर रही है. अब सलमान खान ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की दिल से तारीक की है. उन्हें हीरो बताया है और कहा है कि उनके साथ उड़ान भरना उनके लिए सम्मान की बात होगी.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'पायलट जी, आपने कमाल कर दिया, हम सब आपको सलाम करते हैं. आपके साथ उड़ान भरना एक सुखद अनुभव होगा. वेल डन ब्रो, कैप्टन स्मित मच्छर'. इससे पहले कई स्टार्स स्मित मच्छर की बहादूरी की तारीफ कर चुके हैं.
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
मच्छर को उसके सह-पायलट ने कथित तौर पर फ्लाईदुबई विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास में चाकू मार दिया था. फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तभी उसने आपातकालीन संकेत भेजे थे.
हमले के दौरान विमान 34,000 फीट की ऊंचाई से सीधा 17,000 फीट से अधिक नीचे आ गया था, जिसके बाद उसे सऊदी अरब के तबुक शहर में स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अजीज हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया. विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मच्छर खून से लथपथ, ऑक्सीजन मास्क पहने हुए और विमान की गैली में पीठ के बल लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत में , अबू धाबी के एक अस्पताल में भर्ती मच्छर ने उस हमले के बारे में बताया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने और मदद मांगने का पूरा वाक्या बताया.
प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी लगभग 10 मिनट के वीडियो में मच्छर नाक में ट्यूब और सिर व हाथों पर पट्टियां बांधे हुए दिखाई दिए. अपनी आपबीती सुनाते हुए वे बार-बार आंसू पोंछ रहे थे.
उन्होंने कहा, 'मुझे पता था कि विमान नीचे गिर रहा है... मैं सीट से नीचे गिर गया था. मैंने खुद से कहा कि दरवाजा यहीं है, बस इसे खोल दो. मैं ऐसा करने में कामयाब रहा और लोग अंदर आ गए'. मच्छर ने कहा कि वह 17 सालों से विमान उड़ा रहे हैं और 11 सालों तक कप्तान के रूप में सेवा कर चुके हैं. उन्होंने कहा, 'मैं पिछले 17 सालों से विमान उड़ा रहा हूं, और पिछले 11 सालों से कैप्टन रहा हूं. मुझे पता था कि विमान नीचे गिरने वाला है'. प्रधानमंत्री मोदी ने मच्छर की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ ने कई जानें बचाईं और भारतीय पायलटों की प्रतिष्ठा की रक्षा की.