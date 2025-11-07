ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: नहीं था कोई टैलेंट, मां की 'इंसल्ट' करने के लिए नाई बन गए थे कमल हासन, एक सलाह ने बदल दी थी साउथ सुपरस्टार की किस्मत

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के दिग्गज स्टार कमल हासन आज 7 नवंबर को 71 साल के हो गए हैं. इस मौके पर साउथ सुपरस्टार को उनके फैंस और सेलेब्स शुभकामनाएं भेज रहे हैं. कमल हासन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बीते छह दशक से काम कर रहे हैं. इतने लंबे पीरियड में सुपरस्टार ने ना सिर्फ तमिल सिनेमा बल्कि हर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब एक्टर पास कोई स्किल नहीं थी. यही बात एक्टर को परेशान करती थी और इसी वजह से उन्हें नौकरी तक नहीं मिल पा रही थी.

फिर एक्टर ने अपनी मां को चिढ़ाने या कहे उन्हें बुरा फील कराने के लिए नाई की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था. कमल ने अपने गुरू के. बालचंद्र के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने एक्टर को करियर बनाने में मदद की थी.



कमल हासन ने किया था नाई का काम

एक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया था, मेरे दोस्त बहुत टेलेंटड थे, लेकिन उनसे से कईयों की मौत हो गई, जिस दोस्त ने मुझे बताया कि के. बालाचंद्र मुझे अच्छी सलाह देंगे, एक नाई था, पहले तो उन्होंने मुझे नाई का काम सिखाया, मैंने एक सैलून में भी काम किया, लेकिन यह काम मैंने अपनी मां को ताना मारने और उन्हें चिढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि मां को लगता था कि मैं कुछ नहीं करता हूं और बस फिल्में ही देखता रहता हूं, फिर मां ने कहा कि मुझे कुछ और करना चाहिए'.



कमल हासन ने आगे बताया, बालाचंद्र मेरी इस कहानी से प्रेरित थे और उन्होंने इसे अपनी फिल्म जरा सी जिंदगी के क्लाइमेक्स में इसे इस्तेमाल किया, 19 साल का था और उनसे कहा था कि मैं भी फिल्ममेकर बनना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है, फिर उन्होंने मुझे एक्टर बनने की सलाह दी, अगर मैं उनकी सलाह नहीं मानता तो वहीं सड़क पर मर जाता.

कमल हासन ने अपने गुरू की सलाह पर फिल्मों में जाने का मन बना लिया. एक्टर ने कहा, 'इस तरह मैंने एक्टिंग में पूरी तरह से उतरने का फैसला लिया, मैंने अपने कई दोस्तों को काम ना मिलने की वजह से मरते देखा है, इसलिए मैं बालाचंदर का आभारी हूं, क्योंकि मैं भी उस रास्ते पर जा सकता था, जहां जीवन का अंत बहुत जल्दी हो जाता है, मैं अपने अधूरे सपनों के साथ, अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ एक ऑटो रिक्शा में ही मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि ऑटो रिक्शा में एक लाश है.