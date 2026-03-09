ETV Bharat / entertainment

'कहानी' के 14 साल: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के उस किरदार की दास्तां, जिसने बदल दिया सफर और दिलाया नेशनल अवॉर्ड

हैदराबाद: ‘कहानी’ की रिलीज को आज 9 मार्च को 14 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह फिल्म आज भी आधुनिक हिंदी सिनेमा के सबसे अलग और प्रभावशाली थ्रिलर्स में गिनी जाती है. सुजॉय घोष के निर्देशन में बनी यह 2012 की फिल्म पारंपरिक बॉलीवुड सस्पेंस ड्रामा की सीमाओं को तोड़ते हुए एक बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आई थी. दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की हलचल भरी पृष्ठभूमि में बुनी गई इस कहानी में विद्या बालन ने एक गर्भवती महिला का किरदार निभाया था, जो अपने लापता पति की तलाश में शहर में भटकती है. फिल्म में परमब्रत चटर्जी, सास्वत चटर्जी और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने भी दमदार अभिनय किया। खास बात यह थी कि फिल्म में छोटे से छोटे किरदार ने भी कहानी को गहराई दी.

इन सभी प्रदर्शनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी खान का किरदार आज भी याद किया जाता है. यह भूमिका भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन हर सीन में उसका प्रभाव साफ दिखाई देता था. जांच में मदद करने वाले शांत और सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले अधिकारी के रूप में नवाज़ुद्दीन ने बेहद संयमित और प्रभावशाली अभिनय किया. कम संवाद और नियंत्रित भाव-भंगिमाओं के साथ उन्होंने एक ऐसा किरदार रचा जो पूरी तरह वास्तविक और कहानी की दुनिया में घुला-मिला लगता था. यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण था कि किसी कलाकार के प्रभाव के लिए स्क्रीन टाइम से ज्यादा उसके अभिनय की गहराई मायने रखती है.