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Kaaliya: कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर करण जौहर का तोहफा, 'कालिया' का किया एलान, फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट से हटाया पर्दा

करण जौहर -कार्तिक आर्यन ( IANS/Poster )

हैदराबाद: धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज ने कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर एक नए प्रोजेक्ट का एलान किया है. इस फिल्म के निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा, मारिजके डीसूजा और कार्तिक आर्यन हैं, और इसका निर्देशन संदीप मोदी ने किया है.

एक्टर के बाद कार्तिक आर्यन प्रोड्यूसर बन गए हैं. 22 नवंबर को करण जौहर ने उनके जन्मदिन पर कालिया का एलान किया और फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट से पर्दा हटाया. मेकर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया था, हम इंसानों ने इसे वापस बुला लिया. धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज़ प्रस्तुत करते हैं कालिया. मुख्य भूमिका में कार्तिक आर्यन. 5 मई 2028 को सिनेमाघरों में. धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से एक वर्ल्डवाइड रिलीज.'

नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन का यह पहला बड़ा अनाउंसमेंट है. एक्टर ने 2024 की बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा चंदू चैंपियन में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का रोल निभाने के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल का अवॉर्ड जीता था.