दिग्गज निर्देशक के.भाग्यराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन, अमिताभ बच्चन संग बनाई थी ये सुपरहिट फिल्म
उनके गुरु भारतीराजा का बीती 10 जून को निधन हुआ था, जबकि उनके शिष्य भाग्यराज का निधन उनके निधन के 17 दिन बाद हुआ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: जाने माने फिल्म निर्देशक भाग्यराज का आज 27 जून को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. भाग्यराज को आज सुबह चेन्नई स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अपोलो अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. भाग्यराज तमिल फिल्म इंडस्ट्री में न केवल एक निर्देशक बल्कि एक अभिनेता के रूप में भी जाने जाते थे. भाग्यराज के परिवार में उनकी पत्नी, अभिनेता पूर्णिमा भाग्यराज और उनके बच्चे, अभिनेता शांतनु भाग्यराज और बेटी सरन्या भाग्यराज हैं. दिग्गज फिल्म निर्माता हाल तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे थे और अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने गोवा में अभिनेत्री-राजनेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में शिरकत की थी.
Shocking - Celebrated writer and director K. Bhagyaraj passed away this morning. Terrible news to wake up to. The real king of screenplay, and a man who became a trendsetter with his films, which were packed with comics, emotions and his unique voice. RIP. pic.twitter.com/0407fS3wSI— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) June 27, 2026
उन्होंने निर्देशक इमयम भारतीराजा के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद सिनेमा में एंट्री की थी. उनके गुरु भारतीराजा का बीती 10 जून को निधन हुआ था, जबकि उनके शिष्य भाग्यराज का निधन उनके निधन के 17 दिन बाद हुआ. इस खबर से फिल्म जगत में गहरा शोक छा गया है.
7 जनवरी, 1953 को इरोड जिले के वेल्लाकोविल में जन्मे भाग्यराज ने निर्देशक भारतीराजा के सहायक निर्देशक के रूप में अपनी फिल्म यात्रा शुरू की। बाद में उन्होंने फिल्म 'सुवर ईला चिथिरामंगल' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा.
The end of an era— cinema cinema (@kailashsatana) June 27, 2026
Tamil cinema has lost one of its finest storytellers, actor-directors, and screenwriters. The legacy of K. Bhagyaraj will continue to inspire generations through his timeless films. Rest in peace legend.#RIPBhagyaraj sir pic.twitter.com/GQOf6vKiwE
वह तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माता-लेखकों में से एक बन गए, जो मध्यमवर्गीय पारिवारिक नाटकों की अपने खास जोनर, शानदार पटकथा लेखन और सामाजिक रूप से जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, जिसने 1980 और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के एक युग को पेश किया.
#BREAKING : Legendary Director/Actor #KBhagyaraj Sir passed away due to cardiac arrest!— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 27, 2026
Shocking! RIP!
उन्होंने 'अंधा 7 दक्षिणा', 'मुंधनाई मुदिचू', 'इंदु पोई नाली वा', 'चिन्ना वीडू' और 'डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग' सहित कई सफल फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया है और पारिवारिक कहानियों, हास्य फिल्मों और भावनात्मक पटकथाओं के साथ तमिल सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. फिल्म जगत की हस्तियां, राजनीतिक नेता और प्रशंसक उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. अपने शानदार करियर के दौरान, भाग्यराज ने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया.
निर्देशक भाग्यराज के निधन पर उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे शोक मना रहे हैं. इसमें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके को-एक्टर्स भी शामिल हैं. निर्देशक के करीबी और उनके चाहने वाले उनके साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं और उनके जाने को तमिल सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति बता रहे हैं.
Deeply shocked and devastated to know the sudden demise of legendary Screenplay writer & Director #KBhagyaraj sir , my great friend & support in the film industry for many years. Couldn’t believe this happened so soon. Rest in peace sir . Will miss you forever 🙏 pic.twitter.com/T5AAlSYk6J— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) June 27, 2026
भाग्यराज ने आखिरी रास्ता (1986) का निर्देशन करके हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई , जिसमें अमिताभ बच्चन ने जया प्रदा, श्रीदेवी और अनुपम खेर के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी. यह बदला लेने पर बेस्ड फिल्म उस दशक की शानदार हिंदी फिल्मों में से एक बन गई और इसने तमिल सिनेमा से परे भाग्यराज की कहानी कहने की क्षमता को और भी प्रदर्शित किया.