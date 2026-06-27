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दिग्गज निर्देशक के.भाग्यराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन, अमिताभ बच्चन संग बनाई थी ये सुपरहिट फिल्म

उनके गुरु भारतीराजा का बीती 10 जून को निधन हुआ था, जबकि उनके शिष्य भाग्यराज का निधन उनके निधन के 17 दिन बाद हुआ.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 10:31 AM IST

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हैदराबाद: जाने माने फिल्म निर्देशक भाग्यराज का आज 27 जून को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. भाग्यराज को आज सुबह चेन्नई स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अपोलो अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. भाग्यराज तमिल फिल्म इंडस्ट्री में न केवल एक निर्देशक बल्कि एक अभिनेता के रूप में भी जाने जाते थे. भाग्यराज के परिवार में उनकी पत्नी, अभिनेता पूर्णिमा भाग्यराज और उनके बच्चे, अभिनेता शांतनु भाग्यराज और बेटी सरन्या भाग्यराज हैं. दिग्गज फिल्म निर्माता हाल तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे थे और अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने गोवा में अभिनेत्री-राजनेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में शिरकत की थी.

उन्होंने निर्देशक इमयम भारतीराजा के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद सिनेमा में एंट्री की थी. उनके गुरु भारतीराजा का बीती 10 जून को निधन हुआ था, जबकि उनके शिष्य भाग्यराज का निधन उनके निधन के 17 दिन बाद हुआ. इस खबर से फिल्म जगत में गहरा शोक छा गया है.

7 जनवरी, 1953 को इरोड जिले के वेल्लाकोविल में जन्मे भाग्यराज ने निर्देशक भारतीराजा के सहायक निर्देशक के रूप में अपनी फिल्म यात्रा शुरू की। बाद में उन्होंने फिल्म 'सुवर ईला चिथिरामंगल' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा.

वह तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माता-लेखकों में से एक बन गए, जो मध्यमवर्गीय पारिवारिक नाटकों की अपने खास जोनर, शानदार पटकथा लेखन और सामाजिक रूप से जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, जिसने 1980 और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के एक युग को पेश किया.

उन्होंने 'अंधा 7 दक्षिणा', 'मुंधनाई मुदिचू', 'इंदु पोई नाली वा', 'चिन्ना वीडू' और 'डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग' सहित कई सफल फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया है और पारिवारिक कहानियों, हास्य फिल्मों और भावनात्मक पटकथाओं के साथ तमिल सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. फिल्म जगत की हस्तियां, राजनीतिक नेता और प्रशंसक उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. अपने शानदार करियर के दौरान, भाग्यराज ने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया.

निर्देशक भाग्यराज के निधन पर उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे शोक मना रहे हैं. इसमें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके को-एक्टर्स भी शामिल हैं. निर्देशक के करीबी और उनके चाहने वाले उनके साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं और उनके जाने को तमिल सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति बता रहे हैं.

भाग्यराज ने आखिरी रास्ता (1986) का निर्देशन करके हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई , जिसमें अमिताभ बच्चन ने जया प्रदा, श्रीदेवी और अनुपम खेर के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी. यह बदला लेने पर बेस्ड फिल्म उस दशक की शानदार हिंदी फिल्मों में से एक बन गई और इसने तमिल सिनेमा से परे भाग्यराज की कहानी कहने की क्षमता को और भी प्रदर्शित किया.

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