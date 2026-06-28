K. Bhagyaraj Funeral: पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर के. भाग्यराज, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर के. भाग्यराज को रविवार,28 जून को बेसंत नगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 1:34 PM IST
चेन्नई: जाने-माने तमिल फिल्म निर्माता, अभिनेता और लेखक के. भाग्यराज का शनिवार को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. के. भाग्यराज को रविवार को बेसंत नगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.
इरोड जिले के वेल्लनकोइल में जन्मे भाग्यराज का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 73 साल के थे. उनका पार्थिव शरीर नुंगमबक्कम स्थित उनके आवास पर रखा गया था, जहां फिल्म जगत के लोग, राजनेता और हजारों प्रशंसक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे.
#WATCH | Tamil Nadu: Last rites of popular actor and director K. Bhagyaraj to begin shortly from his residence in Chennai.— ANI (@ANI) June 28, 2026
He passed away yesterday. pic.twitter.com/IlFN5DxBAS
कल रात और आज सुबह भी मशहूर हस्तियों और नेताओं का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा. श्रद्धांजलि देने वालों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, डायरेक्टर एटली, वेट्रिमरन और लिंगुसामी, और एक्टर ममूटी, नयनतारा, तृषा, कमल हासन, कीर्ति सुरेश और सूरी शामिल थे.
VIDEO | Tamil Nadu: People pay last respects to Tamil actor and director K Bhagyaraj in Chennai. pic.twitter.com/plWG2VeLJC— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2026
के. भाग्यराज का पार्थिव शरीर बसंत नगर श्मशान घाट ले जाया गया. अंतिम संस्कार के दौरान जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्री एन. आनंद तथा स्कूल शिक्षा, तमिल विकास और सूचना एवं प्रचार मंत्री राजमोहन मौजूद थे. के. भाग्यराज के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई.
Chennai, Tamil Nadu: Filmmaker K. Bhagyaraj’s last rites were performed at Besant Nagar crematorium with full state honours pic.twitter.com/WwOWfBGyx9— IANS (@ians_india) June 28, 2026
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने के. भाग्यराज के निधन पर दुख जताया. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर फिल्ममेकर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'भाग्यराज सर एक क्रिएटिव जीनियस थे, जिनका भारतीय सिनेमा में योगदान उस जानकारी से कहीं ज्यादा है, जो बहुत से लोग जानते हैं. वे उन कहानियों के असली रचयिता थे जो आगे चलकर यादगार हिंदी फिल्में बनीं और हममें से कई लोगों के करियर के लिए अहम पड़ाव साबित हुईं.'
@trishtrashers & @umakris31119674 paid their final respects to Bhagyaraj Sir💔🙏#RIP_Bhagyaraj pic.twitter.com/mWwDY1JnB2— Trisha😻Sushma (@Trishkrish_583) June 28, 2026
इस साल की शुरुआत में, मिस्टर भाग्यराज ने अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था. उनके परिवार में उनकी पत्नी पूर्णिमा भाग्यराज और उनके बच्चे, एक्टर शांतनु और सारण्या भाग्यराज हैं.
भाग्यराज ने 'सुवरिल्लाधा चिथिरांगल' से डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की और इसके बाद 'मौना गीथांगल', 'अंधा 7 नाटकाल्' और 'मुंधनाई मुदिचू' जैसी कई यादगार क्लासिक फिल्में दीं. उनकी फिल्मों में रोमांस, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी देखने को मिलता था, जिससे उन्होंने एक अनोखी सिनेमाई पहचान बनाई.