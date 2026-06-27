के.भाग्यराज अंतिम संस्कार: CM विजय और रजनीकांत समेत पहुंचे ये सितारे, नम आंखों से दी डायरेक्टर को श्रद्धांजलि
रजनीकांत ने भी दिवंगत फिल्म निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और सुपरस्टार रजनीकांत शनिवार को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से दिवंगत हुए दिग्गज फिल्म निर्माता, अभिनेता और पटकथा लेखक के. भाग्यराज को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे. फिल्म जगत के सदस्यों, राजनीतिक नेताओं और प्रशंसकों के बीच भाग्यराज के परिवार को सांत्वना देते हुए दोनों को देखा गया. भाग्यराज तमिल सिनेमा की सबसे प्रभावशाली रचनाकारों में से एक थे.
कार्यक्रम स्थल से एक वीडियो में, मुख्यमंत्री विजय को फिल्म निर्माता की पत्नी, अभिनेता पूर्णिमा भाग्यराज और उनके बेटे, अभिनेता शांतनु भाग्यराज के प्रति संवेदना व्यक्त करने से पहले भाग्यराज को पुष्पांजलि अर्पित करते देखा गया.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Veteran actor Rajinikanth arrives to pay his respects to popular actor and director K Bhagyaraj, who passed away today.— ANI (@ANI) June 27, 2026
The mortal remains of the veteran Tamil filmmaker were brought to his residence in Chennai a short while ago. pic.twitter.com/jkMd8Huled
रजनीकांत ने भी दिवंगत फिल्म निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की. भाग्यराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया. रजनीकांत और विजय समेत यहां सरतकुमार जैसे अभिनेता भी पहुंचे. वहीं, सोशल मीडिया पर स्टार्स शोक व्यक्त कर रहे हैं.
उन्होंने अपनी असाधारण कहानी कहने की कला, पटकथा लेखन और मध्यमवर्गीय पारिवारिक कहानियों के माध्यम से तमिल सिनेमा को आकार देने वाली एक अमिट विरासत छोड़ी है. फिल्म उद्योग में उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए तमिलनाडु सरकार ने दिग्गज फिल्म निर्माता की अंतिम यात्रा के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा की है.
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu CM Vijay pays tribute to Veteran Tamil filmmaker and writer K Bhagyaraj.— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2026
The mortal remains of the veteran director, who died following a cardiac arrest, has been brought from a city hospital and placed at his Nungambakkam residence for the public,… pic.twitter.com/8bAQkilkG2
तमिलनाडु के इरोड जिले में कृष्णास्वामी भाग्यराज के रूप में जन्मे, उन्होंने दिग्गज फिल्म निर्माता भरतिराजा के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में तमिल सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध लेखक-निर्देशकों में से एक के रूप में उभरे.
#WATCH | Tamil Nadu: Mortal remains of popular actor and director K. Bhagyaraj brought to his residence in Chennai. He passed away today. pic.twitter.com/4cNLbLnOGT— ANI (@ANI) June 27, 2026
अपने करियर के दौरान, उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. उन्हें इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखकों में से एक माना जाता था, और मुंधनाई मुदिचू, अंधा 7 नाटकाल और डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग जैसी क्लासिक रचनाओं ने उन्हें एक समर्पित फैन क्लब दिलाया.
VIDEO | Chennai: Veteran Tamil filmmaker and writer K Bhagyaraj passes away at 73.— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2026
Visuals from the hospital, from where his body will be taken to his residence.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 pic.twitter.com/XUocbKLrFr
भाग्यराज के परिवार में उनकी पत्नी, पूर्व अभिनेता पूर्णिमा भाग्यराज और उनके बच्चे, अभिनेता शांतनु भाग्यराज और बेटी सरन्या भाग्यराज हैं. उनका अंतिम संस्कार चेन्नई के बेसेंट नगर श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है.