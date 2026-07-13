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'जुरासिक पार्क' एक्टर सैम नील का निधन, अनुपम खेर ने जताया शोक, पुराने दिनों को याद कर लिखा इमोशनल नोट

अनुपम खेर ने पोस्ट में एक लंबा-चौड़ा नोट भी जोड़ा है. उन्होंने नोट में एक्टर के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, 'वंडरफुल सैम नील के गुजर जाने से बहुत दुख हुआ. मुझे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला. मेरे मन में सिर्फ एक मशहूर एक्टर की छवि नहीं बसी, बल्कि उस जाने-पहचाने चेहरे के पीछे छिपे एक मिलनसार, नेक और सौम्य इंसान की याद भी हमेशा के लिए बस गई.'

सोमवार को अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर सैम नील के साथ अपनी और एक एक्टर की सोलो तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें सिडनी में सैम से मिलने का सौभाग्य मिला था और उन्हें एक नेक और भले इंसान के तौर पर याद किया.

हैदराबाद: 'जुरासिक पार्क' एक्टर सैम नील का 13 जुलाई को निधन हो गया. वह 78 वर्ष के थे. इनके निधन की पुष्टि उनके परिवार ने एक बयान जारी कर की है. परिवार ने बताया कि सिडनी में अपने चाहने वालों के बीच सैम नील का निधन हो गया. अब बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने सैम नील के निधन पर शोक जताया है.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने दशकों तक उनके शानदार करियर को देखा और सराहा है. 'माई ब्रिलियंट करियर' और 'द पियानो' से लेकर 'जुरासिक पार्क', 'द हंट फॉर रेड अक्टूबर' और कई अन्य यादगार परफॉर्मेंस तक, उन्होंने अपने हर किरदार में समझदारी, गरिमा और एक अनोखी शांत ताकत दिखाई. कुछ एक्टर अपनी एक्टिंग से आपको प्रभावित करते हैं. कुछ इंसान अपनी मौजूदगी से आपके दिल को छू लेते हैं. सैम नील ने ये दोनों ही काम किए.'

आखिरी में सैम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अनुपम ने लिखा, 'सिनेमा की दुनिया ने एक असाधारण कलाकार और दुनिया ने एक बेहतरीन इंसान खो दिया है. डियर सैम, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपका काम और आपका स्नेह हमेशा याद रहेंगे. ओम शांति.'

एक्टर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान के मुताबिक, आखिरी पलों में सैम नील अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे. बयान में आगे लिखा है, 'बहुत दुख के साथ, सैम नील का परिवार यह खबर साझा कर रहा है कि सोमवार, 13 जुलाई 2026 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उनका निधन हो गया. सैम अपने परिवार के बीच थे और उन्होंने उन्हीं के बीच अंतिम सांस ली. यह नुकसान अचानक और अप्रत्याशित था, लेकिन राहत की बात यह है कि सैम कैंसर-मुक्त रहे. परिवार सेंट विंसेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारियों का उनकी बेहतरीन देखभाल के लिए गहरा आभार व्यक्त करना चाहता है.'

स्टीवन स्पीलबर्ग की 1993 की फ़िल्म में एलन ग्रांट के तौर पर अपनी शुरुआती भूमिका के बाद, इस दिवंगत एक्टर ने 'जुरासिक पार्क 3' और 2022 की 'जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन' में भी काम किया. उनके अन्य कामों में जूडी डेविस के साथ ऑस्ट्रेलियाई पीरियड ड्रामा 'माई ब्रिलियंट करियर', तीसरी 'ओमेन' फिल्म 'द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट', 'डेड काम' और 'द पियानो' शामिल हैं.दो बार शादी करने वाले इस दिवंगत अभिनेता के परिवार में उनके चार बच्चे और आठ पोते-पोतियां हैं.