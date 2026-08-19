ETV Bharat / entertainment

जूनियर NTR के घर में इस खास मेंबर का निधन, तस्वीरों में एक्टर को देख फैंस के बीच पसरा सन्नाटा

जूनियर एनटीआर के साथ उनका यह खास मेंबर बीते चार साल से रह रहा था और एक्टर का उनसे सबसे ज्यादा जुड़ाव था.

Junior NTR pet dog Bagheera passes away
जूनियर एनटीआर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के घर में सन्नाटा पसर गया है. आज 19 अगस्त की सुबह एक्टर ने एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में एक्टर ने अपनी जान से प्यारे अपने पालतू कुत्ते बघीरा के निधन की खबर बहुत दुखी मन से दी है. एक्टर ने अपने इस खास मेंबर के साथ अपनी यादगार तस्वीरें शेयर कर एक इमोशनल नोट में अपना दुख भी जाहिर किया है. वहीं, एक्टर के पोस्ट का कैप्शन और इस खास मेंबर के साथ एक्टर की बॉन्डिंग उनके फैंस की आंखें भी नम कर रही है.

जूनियर NTR का खास मेंबर के लिए इमोशनल नोट

दरअसल, जूनियर एनटीआर के पालतू कुत्ते बघीरा का निधन हो गया है. बघीरा एक्टर के साथ बीते चार साल से रहा था. जूनियर एनटीआर ने अपने प्यारे पालतू कुत्ते बघीरा के साथ तस्वीरें शेयर कर पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'तुम मेरी लाइफ में एक साथी बनकर आए थे और देखते ही देखते मेरे परिवार का हिस्सा बन गए. दिनों को प्यार, वफादारी, शरारत और एक ऐसे सुकून से भरना जो सिर्फ तुम ही दे सकते थे, तुम्हारे न होने से जो खामोशी छा जाती है, वह बहुत गहरी लगती है, लेकिन तुम्हारे पीछे छूटा हुआ प्यार भी उतना ही गहरा होता है. मुझे चुनने, मेरे साथ चलने और इन चार सालों को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए आपका शुक्रिया. खुलकर दौड़ो, मेरे छोटे से दोस्त. तुम्हें बहुत प्यार दिया और हमेशा दिया जाता रहेगा'.

तस्वीरों में दिखा यादगार सफर

जूनियर एनटीआर की बघीरा के साथ ली गईं यादगार तस्वीरों की बात करें तो इसमें पहली ही तस्वीर में एक्टर बघीरा से लिपटे हुए हैं. दूसरी तस्वीर में बघीरा मायूस सा फ्लोर पर लेटा हुआ है. तीसरी तस्वीर में बघीरा शीशे के सामने जीभ निकाले खड़ा है. चौथी तस्वीर में एक्टर बघीरा के गले लगकर लेटे हुए हैं. पांचवीं तस्वीर में वह बघीरा के साथ-साथ एक और पालतू डॉग के साथ गार्डन एरिया में हैं. वहीं, छठी तस्वीर में वह बघीरा का सिर सहला रहे हैं. आखिरी में तस्वीर में दिखाया गया है कि बघीरा को दफना कर उस पर एक पौधा लगा दिया गया है.

फैंस की आंखें भी हुई नम

इधर, जूनियर एनटीआर के पालतू कुत्ते बघीरा के जाने से उनके फैंस का दिल भी टूट गया है. एक फैन ने लिखा है, 'यह दिल तोड़ देने वाला है'. दूसरा फैन लिखता है, 'भगवान आपको हिम्मत दे'. एक और लिखता है, 'बघीरा की आत्मा को शांति मिले'. कई फैंस ने कमेंट्स बॉक्स में रेड ब्रोकन हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं'.

एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करें उन्हें पिछली बार फिल्म वॉर 2 में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. अब एक्टर प्रशांत नील के साथ अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ड्रैगन' से चर्चा में हैं, जो 11 जून 2027 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

कंधे की सर्जरी के बाद Jr NTR ने प्रार्थना के लिए फैंस को कहा थैंक्स, बोले- जल्द मिलते हैं

TAGGED:

JUNIOR NTR PET DOG BAGHEERA
JUNIOR NTR PET DOG PASSES AWAY
JUNIOR NTR
जूनियर एनटीआर के कुत्ते का निधन
JUNIOR NTR PET DOG BAGHEERA DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.