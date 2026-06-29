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जुलाई 2026 रिलीज: एक्शन से कॉमेडी तक, अगले महीने धमाका करेंगी ये फिल्में, इन 2 हॉलीवुड मूवी पर दुनिया की नजर

जुलाई में हॉलीवुड से ये दो बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, जिनका पूरी दुनिया को इंतजार है.

July 2026 Theatrical Releases
जुलाई 2026 थिएट्रिकल रिलीज (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 5:08 PM IST

6 Min Read
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हैदराबाद: जून 2026 का महीना लगभग खत्म हो चुका है और एंटरटेनमेंट के लिहाज से जून का महीना भी बेस्ट रहा है. फिलहाल बीती 26 जून को रिलीज हुई वेलकम टू द जंगल दर्शकों को लोटपोट कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है. 2026 का आधा साल खत्म हो चुका है और अब अगला आधा साल बचा है, जिसमें फिल्मों की लाइन लगने वाली है. इससे पहले जानेंगे जुलाई में इंडिया सिनेमा से हॉलीवुड तक कौन कौनसी फिल्में एंटरटेन करने आ रही हैं.

  • इंडियन सिनेमा फिल्में

ऐल्फा (स्पाई-एक्शन-थ्रिलर)

रिलीज डेट: 3 जुलाई

डायरेक्टर: शिव रावेल

स्टारकास्ट: आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल, रितिक रोशन, अनिल कपूर

ऐल्फा यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एलीट जासूस आलिया भट्ट और उनकी पार्टनर शरवरी, बॉबी देओल स्टारर एक खतरनाक खलनायक को रोकने के लिए एकजुट होती हैं. अपनी सीमाओं को पार करते हुए, उन्हें अपने पुराने गुरु को हराने के लिए लगातार पीछा करने और भीषण लड़ाइयों से बचना होगा. फिल्म जुलाई में धमाका करने वाली है.

बेबी डू डाई डू

रिलीज डेट: 3 जुलाई

डायरेक्टर: नचिकेत सामंत

स्टारकास्ट: हुमा कुरेशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा, रचित सिंह

हिंदी क्राइम थ्रिलर 'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरैशी बेबी नाम की एक साधारण एनजीओ कार्यकर्ता का किरदार निभाने जा रही हैं. बेबी मुंबई में अपनी दिवंगत बहन की आवाज से प्रेरित होकर एक खतरनाक दोहरी जिंदगी जीती है, जहां वह बेरहम हत्यारी है. जब एक सामान्य मर्डर प्लान पूरी तरह से विफल हो जाता है, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अंडरवर्ल्ड के काले षड्यंत्रों, दर्द और अपनी पहचान के बारे में चौंकाने वाली सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है.

आई, नो बॉडी (एक्शन-थ्रिलर)

रिलीज डेट: 9 जुलाई

डायरेक्टर: निस्साम बशीर

स्टारकास्ट: पृथ्वीराज सुकुमारन, पार्वती थिरुवोथु, हकीम शाहजहां, अशोकन, विजयराघवन, मधुपाल, शंकर रामकृष्णन

साउथ सिनेमा से भी जुलाई में धमाका होने जा रही है. इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म आई, नोबडी में एक साधारण सरकारी कर्मचारी और परिवार के मुखिया राजीव का रोल करने जा रहे हैं. एक बड़े बैंक डकैती के झूठे आरोप में फंसने के बाद उसका शांत जीवन बिखर जाता है. खतरे में फंसकर, उसे अपने प्रियजनों की रक्षा करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है.

धमाल 4 (कॉमेडी ड्रामा)

रिलीज डेट: 10 जुलाई

डायरेक्टर: इंद्र कुमार

स्टारकास्ट: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफ़री, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, रवि किशन, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर

जून में वेलकम टू जंगल तो वहीं, जुलाई में धमाल फ्रेंचाइजी की धमाल 4 हंसी का धमाका करने आ रही है. फिल्म में दोस्तों का एक मजेदार ग्रपु और एक सनकी आईआरएस अधिकारी (अजय देवगन) "जीवन के खजाने" की खोज में जुट जाते हैं. उनकी यह रोमांचक खोज जल्द ही एक पागलपन भरे और उलझन भरे सर्कस में बदल जाती है, जहां उन्हें समुद्री डाकुओं, भूतों और हास्यास्पद बाधाओं का सामना करना पड़ता है. यह खोज लगातार हंसी-मजाक और अराजकता से भरी हुई होने वाली है.

'द इंडिया स्टोरी (सामाजिक-राजनीतिक थ्रिलर)

रिलीज डेट: 24 जुलाई

डायरेक्टर: चेतन डीके

स्टारकास्ट: श्रेयस तलपड़े, काजल अग्रवाल, मुरली शर्मा, मनीष वाधवा, तृषा सारदा

सामाजिक-राजनीतिक थ्रिलर 'द इंडिया स्टोरी में श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल मुख्य भूमिका में हैं, जो भारत में खाने के चीजों में मिलावट और जहरीले कीटनाशकों की भयावह सच्चाई को उजागर करते हैं. फिल्म दिखाती है कि कैसे औद्योगिक लापरवाही और मुनाफाखोरी से प्रेरित कॉर्पोरेट घोटाले जन स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, जबकि मुख्य किरदार जवाबदेही की मांग करते हुए व्यवस्था से लड़ते हैं.

  • हॉलीवुड फिल्में

मोआना (लाइव-एक्शन)

रिलीज डेट: 10 जुलाई

डायरेक्टर: थॉमस कैल

स्टारकास्ट: कैथरीन लागाइया, ड्वेन जॉनसन, जॉन तुई, फ्रेंकी एडम्स, रेना ओवेन, जेमेन क्लेमेंट

लाइव-एक्शन मोआना फिल्म एक बहादुर युवती की कहानी है जो अपने द्वीप को बचाने के लिए प्रशांत महासागर पार करती है. जब एक जादुई अंधकार उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो वह माउई नामक एक शक्तिशाली अर्धदेव के साथ मिलकर एक चोरी हुई पवित्र वस्तु को खोजने और प्रकृति का संतुलन बहाल करने का प्रयास करती है.

ईविल डेड बर्न (हॉरर थ्रिलर)

रिलीज डेट: 10 जुलाई

डायरेक्टर: सेबेस्टियन वैनिसेक

स्टारकास्ट: सौहेला याकूब, हंटर डूहन, लुसियान बुकानन, तांडी राइट, एरॉल शैंड, मौड डेवी

ईविल डेड बर्न में, पति की मृत्यु के बाद एक शोकग्रस्त विधवा अपने ससुराल के एकांत घर में सांत्वना की तलाश में जाती है. उसका शांत पारिवारिक मिलन जल्द ही एक भयावह सपने में बदल जाता है, जब मृतकों की पुस्तक उन्हें राक्षसी 'डेडाइट्स' में परिवर्तित कर देती है, जिससे उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

'द ओडिसी' (एपिक एक्शन-फैंटेसी)

रिलीज डेट: 17 जुलाई

डायरेक्टर: क्रिस्टोफर नोलन

स्टारकास्ट: मैट डेमन, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, रॉबर्ट पैटिन्सन, लुपिता न्योंगो, चार्लीज़ थेरॉन, बेनी सफ्डी

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का दुनिया को इंतजार है. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इथाका के ग्रीक राजा ओडीसियस की कहानी है, जो दस साल ट्रोजन युद्ध में लड़ते हैं और फिर दस साल घर लौटने के लिए संघर्ष करते हैं. पौराणिक राक्षसों और देवताओं से लड़ते हुए, वे उन अभिमानी दूल्हों को रोकने के लिए दौड़ते हैं, जिन्होंने उनकी पत्नी पेनेलोप से शादी करने के लिए उनके महल पर कब्जा कर लिया है.

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे (एक्शन सुपरहीरो)

रिलीज डेट: 30 जुलाई

डायरेक्टर:डेस्टिन डेनियल क्रेटन

स्टारकास्ट: टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, सैडी सिंक

आखिर में, दुनिया को स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे का भी इंतजार है, जिसमें, पीटर पार्कर एक तंग अपार्टमेंट में रहता है, जिसने सबकी सुरक्षा के लिए खुद को सबकी यादों से मिटा दिया है. एक सुपरहीरो के रूप में काम करते हुए, वह अपनी शक्तियों में एक खतरनाक परिवर्तन का सामना करता है, साथ ही एक अदृश्य नए खतरे से लड़ता है जो उसके अस्तित्व के लिए ही खतरा है.

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