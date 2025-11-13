ETV Bharat / entertainment

17 की उम्र में बनीं मिस इंडिया, आमिर खान संग दी पहली ब्लॉकबस्टर, देश की रिचेस्ट एक्ट्रेस है ये अभिनेत्री, पहचाना क्या?

यह अभिनेत्री बॉलीवुड में शाहरुख खान की सबसे खास है और 'किंग खान' के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी हैं.

Juhi Chawla Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस बर्थडे (IMAGE-Song Screen Grab)
Published : November 13, 2025 at 2:02 PM IST

हैदराबाद: भारत के सबसे अमीर एक्टर शाहरुख खान हैं, तो वहीं देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस शाहरुख खान की को-स्टार और उनकी इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर की सह-मालकिन हैं, जिनका आज 13 नवंबर को 58वां बर्थडे है. यह एक्ट्रेस बॉलीवुड के तीनों खान संग सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. इस एक्ट्रेस ने करियर के पीक में बिजनेसमैन से शादी रचा ली थी, बावजूद इसके इनकी झोली में हिट फिल्में गिरने का सिलसिला जारी रहा. हरियाणा के अंबाला में पैदा हुईं यह एक्ट्रेस फिल्मों में हर तरह के अभिनय से छाप छोड़ने में कामयाब रही हैं. इस एक्ट्रेस की झोली में एक से एक हिट फिल्म है. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं यह अभिनेत्री.

17 की उम्र में बनीं मिस इंडिया

13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में जन्मी इस एक्ट्रेस का नाम जूही चावला है, जो आज अपना 58वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस को उनके फैंस और सेलेब्स फ्रैंड्स उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. जूही का बचपन से ही एक्टिंग की तरफ रुझान था, और कम उम्र में उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी. जूही ने साल 1984 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के दो साल के अंदर ही एक्ट्रेस को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई.

फ्लॉप हुआ बॉलीवुड डेब्यू

साल 1986 में फिल्म सल्तनत से जूही चावला ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल, करण कपूर, अमरीश कपूर और शक्ति कपूर भी थे. जूही चावला की बतौर एक्ट्रेस डेब्यू फिल्म फ्लॉप हुईं, लेकिन एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी. साल 1987 में जूही चावला ने दो साउथ फिल्में प्रेमालोका (कन्नड़), परुवु रगम (तमिल), में काम किया, लेकिन कोई पहचान नहीं मिली.

कौन सी है पहली हिट फिल्म?

जूही चावला साउथ सिनेमा से वापस बॉलीवुड लौट आईं उन्हें साल 1988 में आमिर खान स्टारर फिल्म 'कयामत से कयामत' से पहली सफलता का स्वाद चखा. बता दें, यह फिल्म आमिर की बतौर लीड एक्टर पहली सक्सेसफुल फिल्म है. इस फिल्म ने जूही के साथ-साथ आमिर खान को भी रातोंरात स्टार बना दिया था. इसके बाद जूही की झोली में हिट पर हिट फिल्में आने लगीं, जिसमें प्रतिबंध, बोल राधा बोल, इश्क, हम हैं राही प्यार के, और डर ने तो उन्हें स्टार एक्ट्रेस बना दिया था. उनकी बाकी हिट फिल्मों में येस बॉस, दीवाना मस्ताना भी हैं. जूही को पिछली बार फिल्म फ्राईडे नाइट प्लान (2023) में देखा गया था. बतौर प्रोड्यूसर जूही ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते-चलते बनाई है.

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ

जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से साल 1995 में शादी रचाई, जिससे उनकी मुलाकात साल 1992 में आई फिल्म कारोबार की शूटिंग के दौरान हुई थी. फिल्म के लीड एक्टर अनिल कपूर थे. जय मेहता की पहली पत्नी एक प्लेन हादसे में गुजर चुकी थी. शुरुआत में जूही और जय दोस्त थे, लेकिन यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर शादी कर ली. इस शादी से जूही-जय के दो बच्चे जाह्नवी और अर्जुन है. बता दें, जूही की शादी से पहले उनकी मां के निधन ने एक्ट्रेस को तोड़ दिया था और उनकी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई.

भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस

जूही चावला इस वक्त देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. वहीं, शाहरुख खान देश के सबसे अमीर एक्टर हैं. साल 2025 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, जूही चावला की नेटवर्थ 7,790 करोड़ रुपये है और शाहरुख की 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेटवर्थ है.

